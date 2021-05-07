УЕФА объявил о примирении с девятью клубами, которые намеревались участвовать в Суперлиге

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) договорился о примирении с девятью клубами, которые вышли из проекта европейской Суперлиги. Как сообщает пресс-служба УЕФА 7 мая, на сделку пошли «Арсенал», «Милан», «Челси», «Атлетико», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм».
Стороны пришли к следующим договоренностям:
- признание и принятие обязательного характера устава УЕФА;
- участие в любых клубных турнирах УЕФА каждый сезон, когда клуб квалифицируется по спортивному принципу;
- присоединение к Ассоциации европейских клубов, которая является единственным представительным органом клубов, признанным УЕФА;
- окончательный выход из Суперлиги;
- пожертвование в качестве жеста доброй воли на 15 млн евро в сумме, которое пойдет на благо детей, молодежи и массового футбола в местных сообществах по всей Европе, включая Великобританию;
- удержание 5% доходов, которые команды получил бы за участие в клубных турнирах УЕФА за один сезон;
- значительные штрафы при повторном решении участвовать в несанкционированном соревновании (100 млн евро) или нарушении любых других обязательств, прописанных в декларации (50 млн евро).
Отметим, что «Реал», «Ювентус» и «Барселона», в отличие от этих 9 клубов, не вышли из Суперлиги. Решение по ним примет дисциплинарный комитет УЕФА.
О создании Суперлиги Европы было объявлено 19 апреля. Клубами-основателями выступили «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Ювентус», «Интер» и «Милан». Подробнее о том, что такое Суперлига и зачем ее было вообще создавать, читайте в материале «Фонтанки».