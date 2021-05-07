УЕФА объявил о примирении с девятью клубами, которые намеревались участвовать в Суперлиге

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) договорился о примирении с девятью клубами, которые вышли из проекта европейской Суперлиги. Как сообщает пресс-служба УЕФА 7 мая, на сделку пошли «Арсенал», «Милан», «Челси», «Атлетико», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм».

Отметим, что «Реал», «Ювентус» и «Барселона», в отличие от этих 9 клубов, не вышли из Суперлиги. Решение по ним примет дисциплинарный комитет УЕФА.

О создании Суперлиги Европы было объявлено 19 апреля. Клубами-основателями выступили «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Ювентус», «Интер» и «Милан». Подробнее о том, что такое Суперлига и зачем ее было вообще создавать, читайте в материале «Фонтанки».