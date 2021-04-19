Европа в ярости из-за создания футбольной Суперлиги 12-ю богатейшими клубами. На кону миллиарды

Фото: скриншот с сайта thesuperleague.com Поделиться Поделиться







О революции сообщили под покровом ночи: 12 суперклубов Европы создали Суперлигу. В число дюжины отступников вошли: английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Ювентус», «Интер», «Милан». Объявлено, что к ним в скором времени присоединятся еще восемь команд. Главным идеологом стал президент «Реала» Флорентино Перес.

Зачем

Перес утверждает, что всё это ради нас с вами.

«Мы поможем футболу на каждом уровне и выведем его на законное место в мире. Футбол — единственный глобальный вид спорта с фанатской базой в 4 миллиарда человек. Наша ответственность, ответственность больших клубов — удовлетворить потребности этих людей», — заявил он в официальном пресс-релизе, опубликованном на сайте нового турнира.



Но, конечно же, всё это только ради денег.

«Глобальная пандемия усилила нестабильность нынешней экономической модели европейского футбола. В течение многих лет клубы-основатели стремились улучшить качество и интенсивность существующих европейских соревнований и, в частности, создать турнир, в котором лучшие клубы и игроки могли бы чаще соревноваться друг с другом. В последние месяцы шел интенсивный диалог с руководящими органами футбола о будущем формате европейских соревнований. Клубы-основатели считают, что решения, предлагаемые регулирующими органами, не решают фундаментальных вопросов, которые заключаются как в необходимости предлагать зрителю продукт более высокого качества, так и в получении дополнительных финансовых ресурсов для всего футбольного мира», — более честно говорится в официальном пресс-релизе.

Цена вопроса

Главный спонсор амбициозного проекта — банк JP Morgan. Американцы готовы вложить в лигу невероятные 4,6 миллиарда фунтов. По инсайдерской информации, еще 3,5 миллиарда евро даст спортивный стриминговый сервис DAZN, но публично компания пока открещивается от турнира. Поиском дополнительных инвесторов занимается испанская компания Key Capital Partners, которая специализируется на развитии стартапов.



15 клубов-основателей (ожидается, что в ближайшее время к нынешним двенадцати присоединятся еще трое) сразу же получают 3,1 миллиарда фунтов на развитие: от 89 миллионов до 310 миллионов. Инвесторы планируют вернуть средства за счет будущих доходов от продажи прав на трансляции и другой коммерческой деятельности. Как хотят играть

В идеальной вселенной создателей Суперлиги в турнире будут участвовать 20 клубов, разделенные на две группы по 10 команд. Внутри каждой группы участники играют каждый с каждым в два круга. В плей-офф автоматически выходят по три лучших коллектива, а четвертая и пятая команды играют еще два матча за путь туда. В четвертьфиналах и полуфиналах играются по два матча, в финале — один на нейтральном поле.

Матчи будут проходить в середине недели, как сейчас — Лига чемпионов, что в теории не должно помешать клубам выступать в национальных чемпионатах.

Стартовать хотят уже в августе 2022 года, а закончить первый сезон в мае 2023-го.

Где взять еще восемь клубов — пока вопрос открытый. «Бавария», «Боруссия» (Дортмунд) и «ПСЖ» отказались от участия: немецкие команды — из-за консервативных взглядов, а «ПСЖ» слишком многим связан с УЕФА. У возглавляемой президентом французского клуба телекомпании beIN Media Group многолетний контракт на право транслировать игры Лиги чемпионов.



Журналист Василий Конов написал в своем телеграм-канале, что Суперлига проявляла интерес и к «Зениту», но у петербургского клуба очень похожая с «ПСЖ» ситуация.

«Единственный российский клуб с потенциально мощным спонсором, который был интересен Суперлиге (как раз за счёт спонсора) — это «Зенит». Но спонсор «Зенита» — спонсор Лиги чемпионов и УЕФА. Руководство Суперлиги проявляло интерес к «Зениту», но ответных действий не дождалось», — написал Конов.

«Без комментариев», — ответил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев на вопрос «Фонтанки» об участии в новом турнире.

Что говорят и пишут

Пока команды-основатели Суперлиги терпят сокрушительное поражение в пиар-войне. Ни один действующий или бывший футболист, действующий или бывший тренер не высказался в поддержку турнира. Наоборот: слышна только беспощадная критика. Отметился даже капитан «Зенита» Деян Ловрен, назвавший происходящее «крахом футбола».

В дело пошла совсем тяжелая артиллерия в виде ведущих мировых политиков.



«Планы по созданию европейской Суперлиги могут быть разрушающими для футбола, и мы поддерживаем футбольные власти в предпринимаемых ими мерах, — написал у себя в твиттер-аккаунте премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. — Это ударит по сердцу национальных первенств и коснется фанатов по всей стране».

Его поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, который порадовался тому, что ни один французский клуб не захотел принимать участия в новом турнире.

Еще более жестко выступила европейская пресса.

«С самого начала от этого проекта веет зловонным капитализмом. Те, кто сверху, льют дерьмо на тех, кто внизу», — пишет Marca.

«Европейская Суперлига — это презренное пластиковое соревнование, которое угрожает существованию английского футбола», — уничтожает The Daily Mail.

«Эту идею мог придумать только тот, кто действительно ненавидит футбол до мозга костей. Кто ненавидит футбол так сильно, что хочет его зарезать, выпотрошить, расчленить, от любительского матча до чемпионата мира», — добивает The Guardian.



Это война

Появление Суперлиги сильно бьет по УЕФА и его доходам, которые сильно завязаны на Лиге чемпионов. Даже без тех двенадцати клубов, которые уже подтвердили свое участие в новом турнире, статус Лиги чемпионов, а с ним и внимание спонсоров сильно упадет. Без двадцати команд это будет мало чем отличаться от сегодняшней Лиги Европы. УЕФА в связке с испанской, английской, итальянской федерациями выстрелил из всех орудий. Они назвали проект Суперлиги циничным и пообещали, что каждый причастный сильно пожалеет.

«Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех уровнях, как судебном, так и спортивном, чтобы этого не произошло. Соответствующим клубам будет запрещено играть в любых других соревнованиях на национальном, европейском или мировом уровне, а их игрокам может быть отказано в возможности представлять свои национальные команды», — говорится в пресс-релизе УЕФА.

По данным Sky Sport Italia, УЕФА будет моментально дисквалифицировать из своих соревнований команды и игроков, которые сыграют хотя бы один матч в Суперлиге. Вдобавок каждому из клубов придется отбиваться от иска на 50–60 миллиардов евро.



В ответ на это боссы Суперлиги опубликовали еще один пресс-релиз, в котором пригрозили ответным иском.

«SLCo (Super League Company. — Прим. ред.) подала ходатайство в соответствующие суды, чтобы обеспечить беспрепятственное учреждение и проведение соревнования в соответствии с действующим законодательством. Наш долг как членов правления SLCo — обеспечить, чтобы все разумные действия, доступные для защиты интересов турнира и наших заинтересованных сторон, были должным образом приняты, учитывая непоправимый ущерб, который может быть понесен, если по какой-либо причине мы будем лишены возможности оперативно сформировать турнир и распределить доходы от гранта», — говорится в пресс-релизе.

Что и требовалось доказать: дело всегда в деньгах. А в этом случае дело в очень больших деньгах, ради которых стороны, кажется, готовы идти до конца.

Артём Кузьмин, «Фонтанка.ру»

