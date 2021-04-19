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Капитан «Зенита» Ловрен о Суперлиге: Футбол на грани полного краха

Защитник «Зенита» раскритиковал создание закрытой Суперлиги с сильнейшими клубами Европы

Капитан футбольного клуба «Зенит» Деян Ловрен резко высказался по поводу создания Суперлиги с участием сильнейших клубов Европы. Об этом защитник петербургской команды написал в своем твиттере 19 апреля.

«В ближайшее время футбол окажется на грани полного краха. Никто не думает об общей картине — только о финансовом аспекте. Я всё ещё верю, что мы можем найти выход из этой неприятной ситуации», — написал Ловрен.

Руководство «Зенита» пока никак не отреагировало на создание Суперлиги.

Идею создания новой лиги также раскритиковали УЕФА и большинство национальных чемпионатов, включая Российскую премьер-лигу.

Ранее 12 европейских топ-клубов объявили о создании футбольной Суперлиги. Это «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Ювентус», «Интер», «Милан». Главой Суперлиги стал президент «Реала» Флорентино Перес.

УЕФА заявил, что основатели будут исключены из состава участников национальных турниров и других соревнований под своей эгидой.

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