Капитан «Зенита» Ловрен о Суперлиге: Футбол на грани полного краха

Капитан футбольного клуба «Зенит» Деян Ловрен резко высказался по поводу создания Суперлиги с участием сильнейших клубов Европы. Об этом защитник петербургской команды написал в своем твиттере 19 апреля.



«В ближайшее время футбол окажется на грани полного краха. Никто не думает об общей картине — только о финансовом аспекте. Я всё ещё верю, что мы можем найти выход из этой неприятной ситуации», — написал Ловрен.



Руководство «Зенита» пока никак не отреагировало на создание Суперлиги.



Идею создания новой лиги также раскритиковали УЕФА и большинство национальных чемпионатов, включая Российскую премьер-лигу.

