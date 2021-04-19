РПЛ раскритиковала новую футбольную Суперлигу

Футбольная Российская премьер-лига выступила против создания Суперлиги с участием сильнейших команд Европы. Об этом 19 апреля пишет Sports.ru со ссылкой на президента РПЛ Сергея Прядкина.

«РПЛ солидарна с позицией УЕФА и европейских лиг, которые выступили с совместным заявлением по проекту Суперлиги. Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное сообщество. Процесс реформирования еврокубков уже проходит под эгидой УЕФА, ведется спокойный профессиональный диалог с участием всех заинтересованных сторон. Мы выступаем за аккуратный эволюционный подход, который должен улучшить, а не разрушить существующую систему», — заявил Прядкин.