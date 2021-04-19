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РПЛ раскритиковала новую футбольную Суперлигу

Президент РПЛ о Суперлиге: Идея противоречит базовым ценностям футбола

Футбольная Российская премьер-лига выступила против создания Суперлиги с участием сильнейших команд Европы. Об этом 19 апреля пишет Sports.ru со ссылкой на президента РПЛ Сергея Прядкина.

«РПЛ солидарна с позицией УЕФА и европейских лиг, которые выступили с совместным заявлением по проекту Суперлиги. Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное сообщество. Процесс реформирования еврокубков уже проходит под эгидой УЕФА, ведется спокойный профессиональный диалог с участием всех заинтересованных сторон. Мы выступаем за аккуратный эволюционный подход, который должен улучшить, а не разрушить существующую систему», — заявил Прядкин.

Ранее 12 европейских топ-клубов объявили о создании футбольной Суперлиги. Это «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Ювентус», «Интер», «Милан». Главой Суперлиги стал президент «Реала» Флорентино Перес.

УЕФА заявил, что основатели будут исключены из состава участников национальных турниров и из соревнований под эгидой УЕФА.

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Комментарии (2)

g-dog
Футбол - зрелище для быдла..
local_
Эта лига для ТОП-КЛУБОВ. Остальным стоять в сторонке и нервно курить,ну или хорошо играть.
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