Новая футбольная Суперлига «объявила войну» УЕФА

Как передаёт 19 апреля ТАСС , в число клубов-основателей вошли английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Ювентус», «Интер», «Милан». Главой Суперлиги стал президент «Реала» Флорентино Перес, вице-президентами — Андреа Аньелли («Ювентус») и Джоэл Глейзер («Манчестер Юнайтед»). Клубы-основатели получат около 3,5 млрд евро для поддержки инвестиционных планов в инфраструктуру и для компенсации коронавирусных ограничений. В Суперлиге, как предполагается, будут принимать участие 15 клубов-основателей и ещё пять команд — на основе результатов предыдущего сезона. Сезон будет начинаться в августе.

«Двенадцать ведущих клубов Европы сегодня совместно пришли к договоренности о создании нового турнира — Суперлиги. Матчи будут проводиться посреди недели, руководить турниром будут клубы-основатели. Еще три клуба присоединятся к числу основателей перед началом первого сезона, старт которого должен состояться в кратчайшие сроки», — приводит AFP пресс-релиз организации.

УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран 18 апреля осудили создание Суперлиги и заявили, что основатели будут исключены из состава участников национальных турниров и из соревнований под эгидой УЕФА.

«Клубы-основатели в будущем ждут возможности обсудить с УЕФА и Международной федерацией футбола (ФИФА) совместное сотрудничество, чтобы обеспечить наилучшие перспективы как для нового турнира, так и для футбола в целом», — говорится в пресс-релизе Суперлиги.