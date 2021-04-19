FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +11
75.55р90.46р
Пожар на «Невской мануфактуре»Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Новая футбольная Суперлига «объявила войну» УЕФА

Крупнейшие европейские футбольные клубы создали Суперлигу

Двенадцать европейских топ-клубов объявили о создании футбольной Суперлиги.

Как передаёт 19 апреля ТАСС, в число клубов-основателей вошли английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Ювентус», «Интер», «Милан». Главой Суперлиги стал президент «Реала» Флорентино Перес, вице-президентами — Андреа Аньелли («Ювентус») и Джоэл Глейзер («Манчестер Юнайтед»). Клубы-основатели получат около 3,5 млрд евро для поддержки инвестиционных планов в инфраструктуру и для компенсации коронавирусных ограничений. В Суперлиге, как предполагается, будут принимать участие 15 клубов-основателей и ещё пять команд — на основе результатов предыдущего сезона. Сезон будет начинаться в августе.

«Двенадцать ведущих клубов Европы сегодня совместно пришли к договоренности о создании нового турнира — Суперлиги. Матчи будут проводиться посреди недели, руководить турниром будут клубы-основатели. Еще три клуба присоединятся к числу основателей перед началом первого сезона, старт которого должен состояться в кратчайшие сроки», — приводит AFP пресс-релиз организации.

УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран 18 апреля осудили создание Суперлиги и заявили, что основатели будут исключены из состава участников национальных турниров и из соревнований под эгидой УЕФА.

«Клубы-основатели в будущем ждут возможности обсудить с УЕФА и Международной федерацией футбола (ФИФА) совместное сотрудничество, чтобы обеспечить наилучшие перспективы как для нового турнира, так и для футбола в целом», — говорится в пресс-релизе Суперлиги.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

мухомор
Руку Кремля уже нашли в развале европейского футбола?
Antuan Rokanten
Ожидаемо. Все эти клубы обычно и борются за первое место в ЛЧ. Ну, правда, Баварии там не хватает. А все остальные никогда не выиграют ЛЧ. Это понятно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний