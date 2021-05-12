В Петербурге продлевают «удаленку» для общественных слушаний по стройкам

На удаленку отправляются слушания по изменениям в Генплан, проектам планировки территории, правилам землепользования и застройки, а также по предоставлениям разрешения на отклонение от предельных параметров застройки и на условно разрешенный вид использования. Такой формат действовал с прошлого года, однако его действие истекло в конце марта 2021 года.

В Петербурге продлят возможность удаленного проведения слушаний по градостроительной документации в случае действия режима повышенной готовности. Законопроект депутаты парламента 12 мая на заседании приняли в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки». При этом в ЗакСе раскритиковали инициативу и пообещали кардинально ее переработать ко второму чтению.

Борис Вишневский с трибуны обратился к спикеру парламента Вячеславу Макарову: «Если сейчас будет поддержано то, что нам предлагают... то потом бесполезно будет рассказывать с этой трибуны, что у вас в округе очередная уплотнительная застройка, строят очередной утюг. На мнение жителей плюют так же, как и на мнение депутатов, пусть даже он председатель Законодательного собрания. Все это будет бессмысленно. Если мы дадим администрации возможность проводить по невнятным основаниям общественное обсуждение вместо слушаний, значит, что на общественное мнение потом будет наплевать. Будет реализоваться все что угодно, не обращая ни малейшего внимания ни на парламент, ни на дирижера, коим, вы говорите, является простой петербуржец».

Он добавил, что мнение «простого петербуржца» будет учтено по принципу Виктора Черномырдина: «Все ваши предложения мы положим в одно место». «И мы знаем, как это место называется», — добавил депутат

Глава профильной парламентской комиссии по городскому хозяйству Сергей Никешин констатировал, что срок действия закона должен быть не до конца июня 2022 года, как предлагает губернатор, а только до Нового года. Депутат добавил, что уже фактически подготовлена поправка ко второму чтению, которая «кардинально перерабатывает законопроект» и восстанавливает ряд принципиальных позиций. В частности, о поступающих в ходе слушаний предложениях, определении участников слушаний, возможности получения участниками выписки из протокола слушаний, получения консультаций.