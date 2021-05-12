Приставы помогли петербурженке получить 140 тысяч рублей за залитую после чистки кровли квартиру

Как сообщает 12 мая пресс-служба УФССП по Петербургу, в отдел судебных приставов Центрального района поступили документы о взыскании моральной компенсации с районного жилкомсервиса. После того, как подрядчик почистил кровлю одного из домов, в нем залило квартиру, из-за чего сильно пострадало имущество ее хозяйки. Женщина обратилась в суд, и тот постановил взыскать с коммунальной службы почти 140 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Петербургские судебные приставы добились от коммунальщиков выплаты компенсации жительнице города за испорченное имущество. Для вразумления в ход пошли «автомобильные» меры.

Приставы уведомили организацию об исполнительном производстве, но коммунальщики не предприняли ничего, чтобы погасить задолженность. Тогда пристав вынес запреты на регистрационные действия с 10 автомобилями управляющей компании. Это заставило организацию поспешить с выплатой компенсации, и вскоре необходимая сумма поступила на депозитный счет отдела, после чего деньги передали взыскательнице.

Как отмечают в ведомстве, в апреле в отношении коммунальной службы было возбуждено еще одно такое же исполнительное производство. Там компенсация составляет уже почти 500 тысяч рублей.