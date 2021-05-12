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«Это только начало». Израиль пообещал ответить на ракетные обстрелы со стороны Сектора Газа

Министр обороны Израиля Бени Ганц сказал после атак израильской армии по объектам палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад», что это «только начало», и у израильских военных есть еще множество целей в секторе Газа.

Заявление главы оборонного ведомства страны прозвучало в понедельник вечером в специальном телеобращении к гражданам страны.

«Армия обороны Израиля действует совместно со службой общей безопасности ШАБАК, полицией, делает это со всей возможной мощью. Проведены сотни атак, взорваны башни, туннели на территории сектора Газа, была разрушена инфраструктура, у нас еще множество целей, которые мы будем атаковать, это только начало », — цитирует 12 мая Ганца РИА Новости.

Палестинское исламистское движение ХАМАС ранее нанесло ракетный удар по израильскому Тель-Авиву, городу Ашдод и другим. Израильтяне показали, как «Железный купол» перехватывает палестинские ракеты.

Обострению палестино-израильского конфликта предшествовали беспорядки в Старом городе и акции протеста после решения суда о выселении нескольких арабских семей из квартала Шейх-Джаррах в Иерусалиме. Подробнее о предпосылках и реакции читайте на «Фонтанке».

ХАМАС — палестинское исламистское движение. Признано террористическим Израилем, Канадой, США, Японией и Европейским Союзом, а также запрещено в Иордании и Египте. В России ХАМАС не является террористической организацией и считается легитимным партнёром для переговоров.

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