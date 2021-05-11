Палестинское исламистское движение ХАМАС заявило о крупнейшем ракетном ударе по израильскому Тель-Авиву и его окрестностям. Об этом 11 мая сообщает The Times of Israel.



Как пишет издание, ХАМАС взял на себя ответственность за пуск 130 ракет по Тель-Авиву и центральной части Израиля. В городе сработали сирены воздушной тревоги, жителей центральной и южной части страны просят укрыться в бомбоубежищах.