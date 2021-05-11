Палестинское исламистское движение ХАМАС заявило о крупнейшем ракетном ударе по израильскому Тель-Авиву и его окрестностям. Об этом 11 мая сообщает The Times of Israel.
Как пишет издание, ХАМАС взял на себя ответственность за пуск 130 ракет по Тель-Авиву и центральной части Израиля. В городе сработали сирены воздушной тревоги, жителей центральной и южной части страны просят укрыться в бомбоубежищах.
RAW FOOTAGE: This is the moment the Iron Dome intercepted a barrage of rockets over Tel Aviv and central Israel. pic.twitter.com/8jl8OTgWCl— Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021
Пресс-служба Армии обороны Израиля показывает, как система ПВО «Железный купол» перехватывает ракеты. Сообщается, что под обстрел попал в том числе гражданский автобус. The Times of Israel со ссылкой на медиков пишет, что это произошло в Холоне, несколько человек ранены.
Читательница «Фонтанки» Анна
Сирена слышна также в районах, близких к Газе. Читательница «Фонтанки» Анна показала небо над городом Ашдод, расположенном в тридцати километрах от Тель-Авива. По её словам, сейчас многие жители пережидают обстрел в бомбоубежищах. «Всё нормально. Привыкаешь. Только бесит: едва после ковида всё начало оживать — так вот», — пишет она.
Обострению палестино-израильского конфликта предшествовали беспорядки в Старом городе и акции протеста после решения суда о выселении нескольких арабских семей из квартала Шейх-Джаррах в Иерусалиме. Подробнее о предпосылках и реакции читайте на «Фонтанке».