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«Всё нормально — привыкаешь, но бесит». Израильтяне показывают, как «Железный купол» перехватывает палестинские ракеты

Палестина устроила ракетный обстрел по Израилю

Палестинское исламистское движение ХАМАС заявило о крупнейшем ракетном ударе по израильскому Тель-Авиву и его окрестностям. Об этом 11 мая сообщает The Times of Israel.

Как пишет издание, ХАМАС взял на себя ответственность за пуск 130 ракет по Тель-Авиву и центральной части Израиля. В городе сработали сирены воздушной тревоги, жителей центральной и южной части страны просят укрыться в бомбоубежищах.

Пресс-служба Армии обороны Израиля показывает, как система ПВО «Железный купол» перехватывает ракеты. Сообщается, что под обстрел попал в том числе гражданский автобус. The Times of Israel со ссылкой на медиков пишет, что это произошло в Холоне, несколько человек ранены.

Читательница «Фонтанки» Анна

Сирена слышна также в районах, близких к Газе. Читательница «Фонтанки» Анна показала небо над городом Ашдод, расположенном в тридцати километрах от Тель-Авива. По её словам, сейчас многие жители пережидают обстрел в бомбоубежищах. «Всё нормально. Привыкаешь. Только бесит: едва после ковида всё начало оживать — так вот», — пишет она.

Обострению палестино-израильского конфликта предшествовали беспорядки в Старом городе и акции протеста после решения суда о выселении нескольких арабских семей из квартала Шейх-Джаррах в Иерусалиме. Подробнее о предпосылках и реакции читайте на «Фонтанке».

ХАМАС — палестинское исламистское движение. Признано террористическим Израилем, Канадой, США, Японией и Европейским Союзом, а также запрещено в Иордании и Египте. В России ХАМАС не является террористической организацией и считается легитимным партнёром для переговоров.

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Комментарии (4)

мухомор
Весело у них там.
Давно мощного рубилова не было.
_Igor_
"Ракетный обстрел по Израилю" - это, конечно, звучит. Вопрос - как.
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