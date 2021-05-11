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Смольный рассказал, сколько мусора собрали с петербургских улиц за праздничную неделю

Дорожные предприятия за праздники вывезли с улиц Петербурга 1,3 тысячи кубометров мусора

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга
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За восемь дней, с 3 по 10 мая, с улиц Петербурга собрали и вывезли 1,3 тысячи кубометров мусора и 2,6 тысячи тонн смёта. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Судя по статистике комитета, долгие майские праздники лишь слегка добавили мусора. В предыдущую неделю, с 26 апреля по 2 мая, с городских улиц убрали лишь немногим меньше — 1,2 тысячи кубометров. Столько же вывезли и в начале минувшего месяца — с 5 по 11 апреля. Смёта же в начале мая оказалось даже меньше, в первую неделю апреля его вывезли в количестве 3 тысяч тонн, в последнюю — 2,9 тысячи тонн.

Каждый день с 3 по 10 мая на уборку петербургских дорог выходило около 600 единиц техники и более 980 работников ручного труда, ночью — более 500 машин и порядка 290 дворников. Неделя выдалась пасмурной и дождливой, что позволило наиболее эффективно отмывать дороги и тротуары, «замоченные» в дождевой воде. За восемь дней для мойки улиц использовали почти 44 тысячи кубометров воды и 546 литров специального шампуня.

Во вторник, 11 мая, дороги Петербурга подметают, чистят и моют 607 машин и 1 092 дворника. Еще 258 машин и 929 специалистов садово-парковых хозяйств приводят в порядок территории зеленых насаждений.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

За работой уборочной техники можно следить онлайн, а в меню интерактивной карты есть телефоны горячих линий каждого из дорожных предприятий. По вопросам уборки городских улиц можно обращаться в дежурную службу комитета по благоустройству по круглосуточному телефону: 314–60–13.

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Комментарии (2)

SNOW
Сколько собирают мусора - звучит как-то двусмысленно. в зависимости от ударения в последнем слове.
Alex000
Какая разница, сколько единиц техники выходило, если результата сильно не заметно - песок как летал и хрустел на зубах, так и летает и хрустит.
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