За восемь дней, с 3 по 10 мая, с улиц Петербурга собрали и вывезли 1,3 тысячи кубометров мусора и 2,6 тысячи тонн смёта. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.
Судя по статистике комитета, долгие майские праздники лишь слегка добавили мусора. В предыдущую неделю, с 26 апреля по 2 мая, с городских улиц убрали лишь немногим меньше — 1,2 тысячи кубометров. Столько же вывезли и в начале минувшего месяца — с 5 по 11 апреля. Смёта же в начале мая оказалось даже меньше, в первую неделю апреля его вывезли в количестве 3 тысяч тонн, в последнюю — 2,9 тысячи тонн.
Каждый день с 3 по 10 мая на уборку петербургских дорог выходило около 600 единиц техники и более 980 работников ручного труда, ночью — более 500 машин и порядка 290 дворников. Неделя выдалась пасмурной и дождливой, что позволило наиболее эффективно отмывать дороги и тротуары, «замоченные» в дождевой воде. За восемь дней для мойки улиц использовали почти 44 тысячи кубометров воды и 546 литров специального шампуня.
Во вторник, 11 мая, дороги Петербурга подметают, чистят и моют 607 машин и