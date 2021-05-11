За восемь дней, с 3 по 10 мая, с улиц Петербурга собрали и вывезли 1,3 тысячи кубометров мусора и 2,6 тысячи тонн смёта. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Судя по статистике комитета, долгие майские праздники лишь слегка добавили мусора. В предыдущую неделю, с 26 апреля по 2 мая, с городских улиц убрали лишь немногим меньше — 1,2 тысячи кубометров. Столько же вывезли и в начале минувшего месяца — с 5 по 11 апреля. Смёта же в начале мая оказалось даже меньше, в первую неделю апреля его вывезли в количестве 3 тысяч тонн, в последнюю — 2,9 тысячи тонн.