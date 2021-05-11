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Суд не увидел неповиновения в действиях туриста, задержанного вместе с семьёй во время поездки на такси в Петербурге

В Петербурге прекращено административное дело, возбуждённое в отношении главы семейства из Тверской области, который в период майских выходных внезапно для себя стал участником полицейской погони и жёсткого задержания в культурной столице. Об этом 11 мая «Фонтанке» сообщила его супруга Ксения.

Эту информацию изданию также подтвердили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы. Там уточнили, что административное дело, возбуждённое по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции), было прекращено в связи с отсутствием состава вышеуказанного административного правонарушения. Соответствующее решение принял Приморский районный суд Петербурга.

Подробности этой истории ранее описывала «Фонтанка». Александр, его супруга Ксения, а также их дети в возрасте 7 и 17 лет приехали на майские выходные в культурную столицу из Тверской области. Во время поездки на такси, будучи пассажирами, они стали участниками полицейской погони и жёсткого задержания. Правоохранители объяснили свои действия тем, что автомобиль перевозчика числился в угоне. Описанные события попали на видео. Главу семьи и его близких доставили в 25-й отдел полиции. Александр обратился в травмпункт, где снял побои, а затем — подал заявление в СК.

В полицейском главке подтвердили только факт остановки машины. Более подробный комментарий по ситуации, но в условиях анонимности, «Фонтанке» дал один из руководителей регионального МВД.

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Комментарии (6)

knikk70
Господин Вышенков, а как на счет заявления высоко поставленного руководства МВД Приморского района?
aaignat
а ментов охреневших в край будут штрафовать, увольнять, присаживать (можно на бутылку-дубинку)?
jump
встречный иск к МВД за незаконное адм. нарушение по 19.3 будет ? Будет компенсация пострадавшему?
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