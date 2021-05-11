Суд не увидел неповиновения в действиях туриста, задержанного вместе с семьёй во время поездки на такси в Петербурге

Эту информацию изданию также подтвердили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы. Там уточнили, что административное дело, возбуждённое по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции), было прекращено в связи с отсутствием состава вышеуказанного административного правонарушения. Соответствующее решение принял Приморский районный суд Петербурга.



Подробности этой истории ранее описывала «Фонтанка». Александр, его супруга Ксения, а также их дети в возрасте 7 и 17 лет приехали на майские выходные в культурную столицу из Тверской области. Во время поездки на такси, будучи пассажирами, они стали участниками полицейской погони и жёсткого задержания. Правоохранители объяснили свои действия тем, что автомобиль перевозчика числился в угоне. Описанные события попали на видео. Главу семьи и его близких доставили в 25-й отдел полиции. Александр обратился в травмпункт, где снял побои, а затем — подал заявление в СК.