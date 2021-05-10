Путин планирует лично принять участие в пленарном заседании ПМЭФ

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в очном формате. Об этом 10 мая сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.



«Планируется очно», — прокомментировал Песков в ответ на вопрос журналистов.

Ранее в этот день глава государства рассказал о своем иммунитете по итогам вакцинации от COVID-19 — у президента положительный результат.

Всем участникам и посетителям Экономического форума, который пройдет в Петербурге со 2 по 5 июня, предстоит сдать ПЦР-тест на коронавирус за сутки до посещения ПМЭФ. Специальные пункты вакцинации разместятся на Московском вокзале, в аэропорту и гостиницах, в которых будут проживать участники. Результаты будут действовать в течение всего форума.