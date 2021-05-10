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Путин планирует лично принять участие в пленарном заседании ПМЭФ

Президент России Владимир Путин планирует принять участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в очном формате. Об этом 10 мая сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Планируется очно», — прокомментировал Песков в ответ на вопрос журналистов.

Ранее в этот день глава государства рассказал о своем иммунитете по итогам вакцинации от COVID-19 — у президента положительный результат.

Всем участникам и посетителям Экономического форума, который пройдет в Петербурге со 2 по 5 июня, предстоит сдать ПЦР-тест на коронавирус за сутки до посещения ПМЭФ. Специальные пункты вакцинации разместятся на Московском вокзале, в аэропорту и гостиницах, в которых будут проживать участники. Результаты будут действовать в течение всего форума.

Участники пленарного заседания также обязаны сдать тест на «корону» за сутки до этого мероприятия, причем иностранные участники форума — за 72 часа до пересечения границы, затем еще раз за сутки до посещения площадки форума.

При этом укол не спасет от изоляции. Технический и административный персонал ПМЭФ должен будет пройти двухнедельную обсервацию, прежде чем его допустят в так называемую санитарную зону.

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Комментарии (3)

263580521
А ковидом болеют и переносят его только технические и административные? Власть имущие у нас заговоренные, им карантины и обсервации не нужны?
doorbal_
может не надо? опять пол города будет маяться
260602101
Три дня пробок 9+
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