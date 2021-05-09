FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +9
74.14р89.51р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

47news третьи сутки подвергается мощной DDOS-атаке

Издание просит читателей отнестись с пониманием к возможным техническим сбоям — сайт ежесекундно атакует настырный ботнет.

По данным IT-специалистов 47news, атака началась в 19:06 седьмого мая и продолжается до сих пор. Идут массовые «веерные» обращения к сайту с большого количества сетевых адресов, разбросанных по всему миру, — например, в Китае и Казахстане. Мощность — 2000–2500 запросов в секунду, то есть 150 000 в минуту.

В результате чрезмерно большое количество обращений к серверу за короткий период времени может периодически вызывать отказ в обслуживании. Проще говоря, сервер тратит свои ресурсы на обработку паразитных обращений.

По предварительным данным, речь идёт не об обычной DoS-атаке, а о так называемой распределённой — Distributed Denial of Service. «Скорее всего, это ботнет, то есть вирус, заразивший множество компьютеров по всему миру и получивший в определенный момент команду обращаться к нашему серверу», — комментируют специалисты.

Интернет-издание 47news просит читателей с пониманием отнестись к возможным техническим сбоям. Специалисты работают над дезавуированием атаки.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

260488191
Ещё немного, ещё чуть-чуть, Последний бой, он трудный самый. ...
kоt-obormot
Поварехи осерчали...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний