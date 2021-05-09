47news третьи сутки подвергается мощной DDOS-атаке

Издание просит читателей отнестись с пониманием к возможным техническим сбоям — сайт ежесекундно атакует настырный ботнет.



По данным IT-специалистов 47news, атака началась в 19:06 седьмого мая и продолжается до сих пор. Идут массовые «веерные» обращения к сайту с большого количества сетевых адресов, разбросанных по всему миру, — например, в Китае и Казахстане. Мощность — 2000–2500 запросов в секунду, то есть 150 000 в минуту.

В результате чрезмерно большое количество обращений к серверу за короткий период времени может периодически вызывать отказ в обслуживании. Проще говоря, сервер тратит свои ресурсы на обработку паразитных обращений.