47news третьи сутки подвергается мощной DDOS-атаке

Издание просит читателей отнестись с пониманием к возможным техническим сбоям — сайт ежесекундно атакует настырный ботнет.
По данным IT-специалистов 47news, атака началась в 19:06 седьмого мая и продолжается до сих пор. Идут массовые «веерные» обращения к сайту с большого количества сетевых адресов, разбросанных по всему миру, — например, в Китае и Казахстане. Мощность — 2000–2500 запросов в секунду, то есть 150 000 в минуту.
В результате чрезмерно большое количество обращений к серверу за короткий период времени может периодически вызывать отказ в обслуживании. Проще говоря, сервер тратит свои ресурсы на обработку паразитных обращений.
По предварительным данным, речь идёт не об обычной DoS-атаке, а о так называемой распределённой — Distributed Denial of Service. «Скорее всего, это ботнет, то есть вирус, заразивший множество компьютеров по всему миру и получивший в определенный момент команду обращаться к нашему серверу», — комментируют специалисты.
Интернет-издание 47news просит читателей с пониманием отнестись к возможным техническим сбоям. Специалисты работают над дезавуированием атаки.