Отряды МЧС и Росгвардии ищут в тайге министра здравоохранения. Он руководил больницей, где лечили Навального

Вторые сутки чрезвычайные и силовые структуры Сибири ищут 49-летнего мужчину, который на квадроцикле уехал в лес и не вернулся. На поиски направлены сотрудники МЧС, Росгвардии, а также волонтёры.
Имя пропавшего 9 мая со ссылкой на свои источники назвали «Коммерческие вести». По информации издания, министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский уехал на охоту в Большеуковский район и со второй половины дня 7 мая на связь не выходит.
Александр Мураховский стал министром здравоохранения 9 ноября 2020 года. До этого он занимал должность главного врача Омской клинической больницы скорой медицинской помощи, куда в прошлом августе был доставлен потерявший сознание в самолёте Алексей Навальный.
Лечащий врач оппозиционного политика Анастасия Васильева заявила тогда, что омское медучреждение — «не тот уровень». Семья и сторонники Навального настояли на отправке больного в Европу. Спецборт доставил его в Берлин 22 августа. Врачи клиники Charite выявили у Навального интоксикацию веществом из группы «ингибиторов холинэстеразы» (группа веществ «Новичок»). В отчёте немцев также говорилось, что спасти пациента могла именно оперативная помощь омских врачей.
В феврале этого года на рабочем месте скончался заместитель главврача по анестезиологии и реанимации БСМП-1 Омска Сергей Максимишин. Причина смерти не была названа.