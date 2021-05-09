Отряды МЧС и Росгвардии ищут в тайге министра здравоохранения. Он руководил больницей, где лечили Навального

Вторые сутки чрезвычайные и силовые структуры Сибири ищут 49-летнего мужчину, который на квадроцикле уехал в лес и не вернулся. На поиски направлены сотрудники МЧС, Росгвардии, а также волонтёры.



Имя пропавшего 9 мая со ссылкой на свои источники назвали «Коммерческие вести». По информации издания, министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский уехал на охоту в Большеуковский район и со второй половины дня 7 мая на связь не выходит.

Александр Мураховский стал министром здравоохранения 9 ноября 2020 года. До этого он занимал должность главного врача Омской клинической больницы скорой медицинской помощи, куда в прошлом августе был доставлен потерявший сознание в самолёте Алексей Навальный.