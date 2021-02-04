Замглавврача по анестезиологии Омской больницы, где лечили Навального, скончался на рабочем месте

В региональном Минздраве уточнили, что он умер во время работы. «Как стало известно NGS55.RU из источников в больнице, у врача недавно один за другим умерли родители. По словам коллег, моральная нагрузка сложилась с нагрузками на работе. Медику стало плохо, его госпитализировали в собственной операционной, но спасти врача не удалось», — пишет омское издание.

Причина его смерти не называется, в Минздраве только подчеркнули, что это не COVID-19. Напомним, в БСМП-1 был госпитализирован Алексей Навальный после того, как ему стало плохо в самолете. Максимишин в этот период уже был замглавврача по анестезиологии и реанимации. Никаких комментариев по ситуации с оппозиционером он не давал.



При этом в отчете Берлинской клиники Charite, в которой лечился Навальный, говорилось, что спасти политика могла именно оперативная помощь омских врачей.

