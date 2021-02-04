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Замглавврача по анестезиологии Омской больницы, где лечили Навального, скончался на рабочем месте

Заместитель главврача по анестезиологии и реанимации Больницы скорой медицинской помощи № 1 (БСМП-1) Омска Сергей Максимишин скончался. Об этом 4 февраля сообщает NGS55.RU.

В региональном Минздраве уточнили, что он умер во время работы. «Как стало известно NGS55.RU из источников в больнице, у врача недавно один за другим умерли родители. По словам коллег, моральная нагрузка сложилась с нагрузками на работе. Медику стало плохо, его госпитализировали в собственной операционной, но спасти врача не удалось», — пишет омское издание.

Причина его смерти не называется, в Минздраве только подчеркнули, что это не COVID-19. Напомним, в БСМП-1 был госпитализирован Алексей Навальный после того, как ему стало плохо в самолете. Максимишин в этот период уже был замглавврача по анестезиологии и реанимации. Никаких комментариев по ситуации с оппозиционером он не давал.

При этом в отчете Берлинской клиники Charite, в которой лечился Навальный, говорилось, что спасти политика могла именно оперативная помощь омских врачей.

После потери сознания в самолете Навального госпитализировали в омскую БСМП-1. Его лечащий врач Анастасия Васильева заявила, что медучреждение — «не тот уровень». Семья и сторонники оппозиционера призвали отправить его в Европу. Самолет с пациентом приземлился в Берлине 22 августа. Врачи клиники Charite выявили у политика интоксикацию веществом из группы «ингибиторов холинэстеразы» (группа веществ «Новичок»).

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Комментарии (7)

nuga
Медики надрываются от напряжения,ответственности,пока тут тролли улюлюкают смерти человека. Родители умерли у врача. И только Навального ничего не берет.Ни Новичок,ни болезни и родители его живы и здоровы,как и у жены,а почему?Потому что не надрываются. ,в отличии от остальных работяг.
Печенеги и половцы
Много знал....
Igor_VS
БеллингСат наверняка отследил этих ребят, что ездили туда в командировку.
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