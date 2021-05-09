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В Татарстане два человека разбились на угнанном самолёте

Управление Следственного комитета по Республике Татарстан проводит проверку по факту смерти двух человек в результате крушения легкомоторного самолёта.

Инцидент произошёл 9 мая вблизи села Калейкино в Альметьевском районе. Сообщение о жёсткой посадке поступило в МЧС в 12:54. По данным пресс-службы Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ, авария случилась в 12:30. Прибывшие на место спасатели обнаружили мёртвыми двух человек, которые в момент крушения находились на борту легкомоторного самолёта типа «Ермак». Причины случившегося выясняются.

По данным МЧС, самолёт принадлежит Альметьевскому аэроклубу. Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, два человека угнали его из клуба.

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Комментарии (3)

Brevnault
При угонщиках найдены документы на имена совершеннолетних официально не работающих Петрова и Боширова. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".
Vikilein
Уже посмотрели фильм "Девятаев"
a.159753123
Ну, или ранее работавшие, но на момент аварии уже уволенные работники аэроклуба.
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