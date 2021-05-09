В Татарстане два человека разбились на угнанном самолёте

Управление Следственного комитета по Республике Татарстан проводит проверку по факту смерти двух человек в результате крушения легкомоторного самолёта.
Инцидент произошёл 9 мая вблизи села Калейкино в Альметьевском районе. Сообщение о жёсткой посадке поступило в МЧС в 12:54. По данным пресс-службы Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ, авария случилась в 12:30. Прибывшие на место спасатели обнаружили мёртвыми двух человек, которые в момент крушения находились на борту легкомоторного самолёта типа «Ермак». Причины случившегося выясняются.
По данным МЧС, самолёт принадлежит Альметьевскому аэроклубу. Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, два человека угнали его из клуба.