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Тепло вернулось в дома на Васильевском острове, попавшие в зону прорыва

Специалисты починили трубу в Василеостровском районе Петербурга, из-за которой накануне в парной оказалось около 10 автомобилей, а четыре дома остались без основной схемы отопления.

«В 02:00 9 мая 2021 года специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с опережением нормативных сроков завершили ремонтные работы на трубопроводе по адресу: Морская набережная, дом 38, корпус 2», — сообщили в пресс-службе компании.

В ходе устранения дефекта было заменено более трех метров ненадежного трубопровода. Система отопления переведена в штатный режим, добавили в «Теплосети».

О том, как возместить ущерб, если машина провалилась в коммунальный ад, читайте на «Фонтанке».

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