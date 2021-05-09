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В День Победы хмарь в Петербурге капитулировала. Погода обещает быть солнечной

Погода в Санкт-Петербурге 9 мая будет ясной

День Победы в Петербурге будет солнечным, но всё ещё прохладным.

Как объяснил 9 мая ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус, синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться гребнем антициклона, усиливающегося с юго-запада. При переменной облачности обойдётся без дождей, но температурный фон пока останется ниже климатической нормы.

Воздух прогреется до 11–13 градусов со знаком плюс. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, поэтому для прогулки советуем одеться теплее.

Если решили остаться дома, следите за парадом с онлайн-трансляцией «Фонтанки».

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