О случившемся у перекрёстка Обуховской обороны и улицы Чернова 8 мая «Фонтанке» сообщил читатель. По его словам, около половины второго часа дня «Солярис» его жены угодил в промоину на площадке у сетевого супермаркета.



«Мокрый асфальт внезапно провалился, машина рухнула в яму передним колесом», — описывает произошедшее читатель, добавляя, что сам он не в городе и призвал на помощь МЧС. — «Приехали, обнесли столбиками, сказали вызывать эвакуатор в частном порядке. Моя жена с двумя детьми пытается сама решать проблему с промоиной».

