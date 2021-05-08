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Асфальт у метро «Пролетарская» не выдержал дождя и взял в заложники «Солярис» и петербурженку с детьми

Несколько часов пришлось смотреть в дыру на проезжей части петербурженке с двумя детьми. Её автомобиль поймал в ловушку асфальт, который, по всей видимости, приговорили рекордные дожди.

О случившемся у перекрёстка Обуховской обороны и улицы Чернова 8 мая «Фонтанке» сообщил читатель. По его словам, около половины второго часа дня «Солярис» его жены угодил в промоину на площадке у сетевого супермаркета.

«Мокрый асфальт внезапно провалился, машина рухнула в яму передним колесом», — описывает произошедшее читатель, добавляя, что сам он не в городе и призвал на помощь МЧС. — «Приехали, обнесли столбиками, сказали вызывать эвакуатор в частном порядке. Моя жена с двумя детьми пытается сама решать проблему с промоиной».

Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»
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Вызволить автомобиль, с его слов, силами знакомых удалось спустя почти три часа.

Заглянуть в дыру приезжали и работники администрации Невского района. В пресс-службе «Фонтанке» подтвердили, что представители были на месте. Участок, как уточняют, относится к территории супермаркета «Дикси», устранять последствия предстоит собственнику. Там посетовали на дренажный колодец, который «подмывает не первый раз», и пообещали залатать промоину к 9 мая.

По оценкам синоптиков, начало мая в Петербурге стало самым мокрым как минимум за полвека. В субботу также зафиксирован суточный рекорд по обилию осадков. Дожди из прогнозов не исчезнут до конца майских праздников.

Оценить состояние региональных трасс предлагаем в подборке от жителей мегаполисов, из которых вытрясло всё, даже душу.

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Комментарии (12)

Эвелина-М
Сквозь некоторые дыры в асфальте Невского района отчётливо просматриваются папуасы, заглядывающие с той стороны.
I2I
Какие все нежные. Заднюю передачу включить и выехать религия не позволяет?
Kezevo
С какого рожна это территория дикси ? Территория дикси внутри стен магазина,
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