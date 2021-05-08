О случившемся у перекрёстка Обуховской обороны и улицы Чернова 8 мая «Фонтанке» сообщил читатель. По его словам, около половины второго часа дня «Солярис» его жены угодил в промоину на площадке у сетевого супермаркета.
«Мокрый асфальт внезапно провалился, машина рухнула в яму передним колесом», — описывает произошедшее читатель, добавляя, что сам он не в городе и призвал на помощь МЧС. — «Приехали, обнесли столбиками, сказали вызывать эвакуатор в частном порядке. Моя жена с двумя детьми пытается сама решать проблему с промоиной».
Вызволить автомобиль, с его слов, силами знакомых удалось спустя почти три часа.
Заглянуть в дыру приезжали и работники администрации Невского района. В пресс-службе «Фонтанке» подтвердили, что представители были на месте. Участок, как уточняют, относится к территории супермаркета «Дикси», устранять последствия предстоит собственнику. Там посетовали на дренажный колодец, который «подмывает не первый раз», и пообещали залатать промоину к 9 мая.
По оценкам синоптиков, начало мая в Петербурге стало самым мокрым как минимум за полвека. В субботу также зафиксирован суточный рекорд по обилию осадков. Дожди из прогнозов не исчезнут до конца майских праздников.
Оценить состояние региональных трасс предлагаем в подборке от жителей мегаполисов, из которых вытрясло всё, даже душу.