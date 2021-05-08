Петербургская погода в циклонической депрессии с утра успела побить два рекорда и стремится к новому

Как подсчитали метеорологи, к девяти часам утра с начала месяца в городе выпало 53 мм осадков. Таким образом, Петербург перевыполнил майскую норму по дождям, набрав 115% от положенного по климатическим стандартам 1981–2010 годов. Самое мокрое начало за последние как минимум 50 лет, заключает Михаил Леус.



Кроме того, есть и суточный рекорд. Наступившая суббота добавила в копилку небесной влаги 13 мм осадков. Последний раз почти так же много (11 мм) Петербургу наливало 8 мая 2010 года.



Самым влажным за всю историю наблюдений в Петербурге выдался май 2003 года. Тогда за месяц выпало 127 мм осадков, из них 47,9 мм к восьмому числу.



«При этом дождь в Санкт-Петербурге продолжается, так что у мая 2021 года ещё есть время увеличить рекордный отрыв», оптимистично заявляет Леус. Ранее он сообщил, что пока синоптическую ситуацию в городе определяет обширная циклоническая депрессия.

