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Петербургская погода в циклонической депрессии с утра успела побить два рекорда и стремится к новому

Начало последнего весеннего месяца в Петербурге стало самым мокрым за последние полвека. Об этом 8 мая сообщает главный специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, отмечая, что это не единственный рекорд сегодняшнего утра.

Как подсчитали метеорологи, к девяти часам утра с начала месяца в городе выпало 53 мм осадков. Таким образом, Петербург перевыполнил майскую норму по дождям, набрав 115% от положенного по климатическим стандартам 1981–2010 годов. Самое мокрое начало за последние как минимум 50 лет, заключает Михаил Леус.

Кроме того, есть и суточный рекорд. Наступившая суббота добавила в копилку небесной влаги 13 мм осадков. Последний раз почти так же много (11 мм) Петербургу наливало 8 мая 2010 года.

Самым влажным за всю историю наблюдений в Петербурге выдался май 2003 года. Тогда за месяц выпало 127 мм осадков, из них 47,9 мм к восьмому числу.

«При этом дождь в Санкт-Петербурге продолжается, так что у мая 2021 года ещё есть время увеличить рекордный отрыв», оптимистично заявляет Леус. Ранее он сообщил, что пока синоптическую ситуацию в городе определяет обширная циклоническая депрессия.

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Комментарии (6)

autoexpert
Естественно виноват Навальный и США )))
lenten
Лучше так, чем как в 2010-м.
265924432
С таким количеством дождей, мы скоро квакать начнем. :)
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