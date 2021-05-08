Хмурый Петербург в обширной депрессии, но погода готовится к температурному рывку

Как сообщают синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 мая в городе снова облачно и мокро. Ночью моросило при плюс 2–4 градусах, днём дождь обещает усилиться. Воздух прогреется до 7–9 градусов выше нуля.



По словам специалиста центра «ФОБОС» Михаила Леуса, синоптическая ситуация в Северной столице в субботу определяется обширной циклонической депрессией. Страдает не только Петербург — она вытянулась с севера на юг по западным регионам Европейской России.



«Это станет причиной облачной погоды, пройдут дожди, временами сильные. В городе на Неве может выпасть около четверти майской нормы дождей», — рассказывает Леус. — «Ветер западный 4–9 м/с, порывистый».



Но не всё беспросветно. Уже в воскресенье, 9 мая, потеплеет до плюс 11–13 градусов, а в понедельник, 10 мая, обещают 18–20 градусов. Дожди в последний день недели возьмут паузу. Судя по прогнозам, в середине дня существенных осадков не будет. Впрочем, обсохнуть город едва ли успеет: в понедельник снова дождь.

