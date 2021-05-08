FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +9
74.14р89.51р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
8
Печать

Хмурый Петербург в обширной депрессии, но погода готовится к температурному рывку

В Петербурге дожди и до плюс 9 градусов

Петербург продолжает хмуриться: в прогнозах беспросветная серость и дожди. Однако погода исправляется, и на излёте майских выходных у горожан есть все шансы погреться при +20 и в очередной раз вымокнуть.

Как сообщают синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 мая в городе снова облачно и мокро. Ночью моросило при плюс 2–4 градусах, днём дождь обещает усилиться. Воздух прогреется до 7–9 градусов выше нуля.

По словам специалиста центра «ФОБОС» Михаила Леуса, синоптическая ситуация в Северной столице в субботу определяется обширной циклонической депрессией. Страдает не только Петербург — она вытянулась с севера на юг по западным регионам Европейской России.

«Это станет причиной облачной погоды, пройдут дожди, временами сильные. В городе на Неве может выпасть около четверти майской нормы дождей», — рассказывает Леус. — «Ветер западный 4–9 м/с, порывистый».

Но не всё беспросветно. Уже в воскресенье, 9 мая, потеплеет до плюс 11–13 градусов, а в понедельник, 10 мая, обещают 18–20 градусов. Дожди в последний день недели возьмут паузу. Судя по прогнозам, в середине дня существенных осадков не будет. Впрочем, обсохнуть город едва ли успеет: в понедельник снова дождь.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

ADVISER
Вы чего? Это город, в котором ИТМО!
nalchik11
Кто в депрессии? Автор статьи? Так пусть едет в более солнечные места
Mep_HoBoCNBNpcKa
Деревня Гадюкино притягивает плохую погоду. Живу тут уже три года, понял, что это худший город среди Российских, собираюсь уезжать.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний