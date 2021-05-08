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В Петербурге спасают псковского рабочего, которого на заводе затянуло в станок

В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге доставлен житель Пскова, получивший травмы на производстве. Работая на бронировочной машине, он лишился руки.

Как стало известно «Фонтанке» 8 мая, пациента в тяжёлом состоянии накануне доставили в больницу на Будапештской улице, 3. 39-летний житель Пскова поступил с травматической ампутацией руки, множественными переломами лицевого скелета и рёбер, ранами на лице, шее и ушибом лёгких. Мужчину поместили в шоковую реанимацию. Травмы он получил перед майскими праздниками: на Псковском кабельном заводе его затянуло в станок.

В региональном Следственном комитете сообщали, что рабочего одного из предприятий Пскова госпитализировали 29 апреля. «По предварительным данным, скрутчик при выполнении работ на бронировочной машине получил телесные повреждения в виде травматической ампутации правой руки и скальпированной раны головы», — уточнили в пресс-службе ведомства. По факту случившегося проводится проверка на предмет нарушения правил охраны труда.

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Комментарии (3)

a.159753123
Как-то попался в дебрях энторнета ролик, на котором одного работягу всего целиком на шпиндель большого токарного станка намотало. И да, он тоже не соблюдал ТБ.
Karl_Ivanovich
Можно привести все правила которые этот несчастный нарушил?
Постоянно всякие "рационализаторы" отключают устройства безопасности на оборудовании, да ещё и гордятся своей "смекалкой", пока руки не оторвёт - а потом следствие и последствия, и интеллигентские сопли "он и так уже пострадал"...
Мужской Взгляд
Все правила техники безопасности написаны кровью, лишнее о том напоминание. Теперь ещё куча заводского начальства пострадает из-за этого случая.
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