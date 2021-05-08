В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге доставлен житель Пскова, получивший травмы на производстве. Работая на бронировочной машине, он лишился руки.
Как стало известно «Фонтанке» 8 мая, пациента в тяжёлом состоянии накануне доставили в больницу на Будапештской улице, 3. 39-летний житель Пскова поступил с травматической ампутацией руки, множественными переломами лицевого скелета и рёбер, ранами на лице, шее и ушибом лёгких. Мужчину поместили в шоковую реанимацию. Травмы он получил перед майскими праздниками: на Псковском кабельном заводе его затянуло в станок.
В региональном Следственном комитете сообщали, что рабочего одного из предприятий Пскова госпитализировали 29 апреля. «По предварительным данным, скрутчик при выполнении работ на бронировочной машине получил телесные повреждения в виде травматической ампутации правой руки и скальпированной раны головы», — уточнили в пресс-службе ведомства. По факту случившегося проводится проверка на предмет нарушения правил охраны труда.
В Петербурге спасают псковского рабочего, которого на заводе затянуло в станок
В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге доставлен житель Пскова, получивший травмы на производстве. Работая на бронировочной машине, он лишился руки.