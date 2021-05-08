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«Этого никто из нас никогда не простит». В Госдуме предостерегли зарубежные страны от надругательств над могилами погибших на войне

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег зарубежные страны от демонтажа и надругательства над могилами и мемориалами павших в Великой Отечественной войне солдат Красной армии.

«Этого никто из нас никогда не простит, — цитирует Вячеслава Володина 8 мая сайт Госудмы. — Они должны понимать, что экономические отношения — это одно, а вопросы сохранения исторической памяти — совершенно другое. И если только они будут себя так вести, это непоправимым образом скажется на наших отношениях в будущем».

Председатель Госдумы подчеркнул, что США очень многого добились в сфере политики и экономики, но открытым остается вопрос, благодаря кому это стало возможным. «В той войне, которую выиграть без советского солдата было невозможно, они ценили вклад Советского Союза. Говорили об этом и Черчилль, и Рузвельт. Но как только победа пришла, и зажили хорошо, историю стали переписывать, — сказал Вячеслав Володин. — Поэтому нам надо защищать нашу историю».

Несколько законодательных инициатив последних лет направлены именно на это. Так, президент Владимир Путин рекомендовал Государственной думе запретить публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести уголовную ответственность за отрицание в Интернете преступлений, выявленных Нюрнбергским трибуналом, а также за распространение лжи о действиях СССР во время Второй мировой войны. В то же время в 75-ю годовщину освобождения Варшавы в ходе Висло-Одерской стратегической наступательной операции Красной армии 17 января 1945 года официальные лица Польши не стали участвовать в торжествах по этому поводу.

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Комментарии (9)

Чёрт Опасный
Что там насчёт Мавзолея?
Я ничего не пропустил?
Sonata
Забавно слышать, как эти существа по всякому поводу силятся проецировать себя в будущее. Переписать историю прошлого как-то ещё можно, но вот написать историю будущего... обломись, коряга.
ldsDenis
Даже боюсь представить, как они ещё смогут выстрелить себе в ногу, наложив очередные беззаконные и не конституционные запреты на собственных граждан в отместку другим странам.
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