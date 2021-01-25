Путин рекомендовал Госдуме запретить отождествление роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин рекомендовал Государственной думе запретить публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне. Предполагается, что законопроект будет рассмотрен во время весенней сессии.
Поручение, утверждённое Путиным по итогам заседания Совета по культуре и искусству от 27 октября 2020 года, опубликовано среди прочих на сайте Кремля 25 января.
«Рекомендовать Государственной думе Федерального собрания Российской Федераци <...> при участии Российского организационного комитета «Победа» подготовить к рассмотрению в период весенней сессии 2021 года проект федерального закона о внесении в Федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» изменений, направленных на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне (1939–1945 гг.)», — говорится в сообщении.
Сделать это президент просит до 1 июля 2021 года. Ответственным назначен спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Инициатором закона в октябре 2020 года выступила глава комитета по культуре Елена Ямпольская. Она и предложила Путину на заседании президентского Совета по культуре и искусству запретить отождествление роли СССР и фашистской Германии: в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне» ввести норму о запрете «публичных высказываний или публикаций, в которых содержится приравнивание целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР к целям, решениям и действиям руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран «оси»». Президент согласился.
Ранее она же разработала законопроект о запрете на демонстрацию изображений людей, признанных виновными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала.
Законодатели уже приняли не один документ, позволяющий наказать любителей Третьего рейха. Так, закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» позволил Орловской прокуратуре изъять из продажи марки с изображением Гитлера. А по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) было возбуждено уже не одно дело. Например, эта статья досталась жительнице Тульской области за размещение Адольфа Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк».