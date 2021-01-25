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Путин рекомендовал Госдуме запретить отождествление роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин рекомендовал Государственной думе запретить публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне. Предполагается, что законопроект будет рассмотрен во время весенней сессии.

Поручение, утверждённое Путиным по итогам заседания Совета по культуре и искусству от 27 октября 2020 года, опубликовано среди прочих на сайте Кремля 25 января.

«Рекомендовать Государственной думе Федерального собрания Российской Федераци <...> при участии Российского организационного комитета «Победа» подготовить к рассмотрению в период весенней сессии 2021 года проект федерального закона о внесении в Федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» изменений, направленных на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне (1939–1945 гг.)», — говорится в сообщении.

Сделать это президент просит до 1 июля 2021 года. Ответственным назначен спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Инициатором закона в октябре 2020 года выступила глава комитета по культуре Елена Ямпольская. Она и предложила Путину на заседании президентского Совета по культуре и искусству запретить отождествление роли СССР и фашистской Германии: в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне» ввести норму о запрете «публичных высказываний или публикаций, в которых содержится приравнивание целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР к целям, решениям и действиям руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран «оси»». Президент согласился.

Ранее она же разработала законопроект о запрете на демонстрацию изображений людей, признанных виновными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала.

Законодатели уже приняли не один документ, позволяющий наказать любителей Третьего рейха. Так, закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» позволил Орловской прокуратуре изъять из продажи марки с изображением Гитлера. А по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) было возбуждено уже не одно дело. Например, эта статья досталась жительнице Тульской области за размещение Адольфа Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк».

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Комментарии (13)

262783701
Какое-то феерическое собрание идиотов во главе с Великим Победителем в Войне, патриархом всех историков. Он там в своем Геленджикском дворце совсем тронулся. Может золотые ершики как-то влияют? Думает, что если скажет: Чик-трак, я в домике! так и вправду его никто не тронет? А если он запретит Германию с СССР сравнивать, так никто о поразительном сходстве этих двух режимов не узнает?
doorbal_
Покаяться надо этому временному руководителю, поклоннику Железного Феликса, покаяться если он действительно прикасается к иконам, а то обожгут они его! Принять вероломство руководство СССР! Официально! А это очередной разворот от цивилизации в среднюю Азию. Поворот задом! С последующим пинком от цивилизации.
Wladislaw_5e4d025be3d69
Весь мир знает и помнит, что вторая мировая началась с совместной оккупации Польши войсками Гитлера и Сталина. 1 сентября Гитлер, 17 сентября - Сталин. Потом за эту дружбу советский народ заплатил десятками миллионов жизней. Как это вообще можно отрицать? Разве это не кощунство? Вся разница в том, что Гитлер, что декларировал, то и делал, а Сталин декларировал добро, а делал то же самое.
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