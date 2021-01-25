Путин рекомендовал Госдуме запретить отождествление роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин рекомендовал Государственной думе запретить публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне. Предполагается, что законопроект будет рассмотрен во время весенней сессии.

Поручение, утверждённое Путиным по итогам заседания Совета по культуре и искусству от 27 октября 2020 года, опубликовано среди прочих на сайте Кремля 25 января.

«Рекомендовать Государственной думе Федерального собрания Российской Федераци <...> при участии Российского организационного комитета «Победа» подготовить к рассмотрению в период весенней сессии 2021 года проект федерального закона о внесении в Федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» изменений, направленных на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне (1939–1945 гг.)», — говорится в сообщении.