Сотрудники полиции прервали юмористическое мероприятие в Barbie Bar на улице Рубинштейна. Там проверяли свой материал стендап-комики. Как рассказала «Фонтанке» Ольга Шелехина, председатель совета дома № 27 на улице Рубинштейна, началось все с ее интереса к анонсированному на 7 мая мероприятию. «Для вас выступят опытные и интересные комики с новыми и проверенными шутками. Приходите, чтобы повеселиться и расслабиться в пятницу вечером, а также разогреться перед дальнейшими приключениями на Рубинштейна! — призывала администрация заведения. — Вход — любой напиток (да, все так, можете побаловать себя коктейльчиком, родные)». После этого Ольга обратилась в полицию, а параллельно поставила в известность администрацию района о том, что планируется в бывшем помещении бара «Довлатов». Она напомнила, что в заведении отсутствует лицензия на алкоголь, контрольно-кассовая техника с фискальными чеками, а также отсутствуют санитарные книжки у персонала. «Роспотребнадзор выявил неустранимые нарушения деятельности бара и запретил эту деятельность в этом помещении», — добавили активисты.

Вечером на концерт пришли серьезные люди в форме. «Прервали, взяли объяснения, составили акты об изъятии алкоголя, — говорит Ольга. — Все разошлись с неохотой. Последним вышел стендапер Денис».





Напомним, жители улицы Рубинштейна и местные муниципалы борются с ее званием главной питейной магистрали города и регулярно конфликтуют с владельцами местных заведений. Последним пострадавшим стал «Проходимец», которому просто перерезали провода за неоплату электричества.

