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«Шашки» не удались. Массовое ДТП в Красном Селе попало на видео, пассажир «Приоры» вылетел сквозь стекло

В Петербурге столкнулись три легковые машины и автобус

Серьёзное ДТП произошло 7 мая на перекрёстке улиц Красных Командиров и 1-го Мая в Красном Селе (территория Санкт-Петербурга).

ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения. Судя по видео, водитель «Лады Приора» выбрал неправильную скорость и решил шашечно обойти автобус, но не получилось. Повреждены четыре транспортных средства, включая автобус, сообщают в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте».

«Лада» снесла забор и вылетела на тротуар, где, к счастью, не было пешеходов, и уже там человек вылетел из салона. «Пассажир «Жигулей» даже выбил лобовое стекло, видимо, пристегиваться он не стал по каким-то своим соображениям, после чего пришлось перебинтовывать окровавленную голову», — отмечается в сообщении.

В автобусе и в других автомобилях, по предварительным данным, никто не пострадал.

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Комментарии (14)

alexpv
Типичное поведение водителя и пассажира на встречном авто, которое не сильно зацепило спереди. Вышли, осмотрели машину, о том, чтобы сбегать посмотреть может там кому помощь нужна, или что знак аварийной остановки поставить надо - это не к нашим гражданам, это все из другой цивилизованной жизни))
LEV65
Где они увидели вылетевшего пассажира? Лобовое на месте, просто разбито лбом очень смелого пацана.
EveReady
Чоткэ красносельскэ поцоны на болиде Приора )))) Классика жанра.
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