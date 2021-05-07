Серьёзное ДТП произошло 7 мая на перекрёстке улиц Красных Командиров и 1-го Мая в Красном Селе (территория Санкт-Петербурга).
ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения. Судя по видео, водитель «Лады Приора» выбрал неправильную скорость и решил шашечно обойти автобус, но не получилось. Повреждены четыре транспортных средства, включая автобус, сообщают в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте».
«Лада» снесла забор и вылетела на тротуар, где, к счастью, не было пешеходов, и уже там человек вылетел из салона. «Пассажир «Жигулей» даже выбил лобовое стекло, видимо, пристегиваться он не стал по каким-то своим соображениям, после чего пришлось перебинтовывать окровавленную голову», — отмечается в сообщении.
В автобусе и в других автомобилях, по предварительным данным, никто не пострадал.