Эффектное сальто в исполнении легкового автомобиля зафиксировала камера видеонаблюдения на съезде с одной из переправ через Неву в Петербурге ранним утром 7 мая. Видеозапись оказалась в распоряжении «Фонтанки».

Судя по кадрам, авария произошла на съезде с Благовещенского моста на Васильевский остров. Во время движения легковушка не вписалась в поворот, врезалась в островок безопасности, после чего совершила кувырок и встала обратно на четыре колеса.