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Летящая по Благовещенскому мосту машина закончила поездку переворотом. Эффектное сальто сняла камера

В центре Петербурга при съезде с моста опрокинулся автомобиль

Эффектное сальто в исполнении легкового автомобиля зафиксировала камера видеонаблюдения на съезде с одной из переправ через Неву в Петербурге ранним утром 7 мая. Видеозапись оказалась в распоряжении «Фонтанки».

Судя по кадрам, авария произошла на съезде с Благовещенского моста на Васильевский остров. Во время движения легковушка не вписалась в поворот, врезалась в островок безопасности, после чего совершила кувырок и встала обратно на четыре колеса.

«Фонтанка.ру»

Всё это произошло на глазах у водителя грузовика, который следовал за ней. Последний успел притормозить и объехать место ДТП.

«Фонтанка» обратилась за подробностями аварии в региональное управление МВД.

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Комментарии (4)

bluxer
Газелист явно не из добрых самаритян :)
Al265
видимо водителя грузовика нужно привлекать к ответственности за оставление в опасности (явно же объехал и смотался)
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