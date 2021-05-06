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Вопрос медицины, а не политики. Путин заявил, что заинтересован в «полноценном отдыхе» россиян

Путин: Закрытие границ связано с коронавирусом, а не с политикой

Ограничение сообщения России с другими странами обусловлено медицинскими, а не политическими соображениями. Такое заявление президент РФ Владимир Путин сделал во время видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой 6 мая.

«Что касается наших партнеров за границей, то мы на всех уровнях постоянно говорим об этом. Вопрос, конечно, не лежит в политической плоскости, это исключительно вопрос, связанный с медицинскими ограничениями», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что власти РФ будут и дальше внимательно отслеживать ситуацию с распространением коронавируса в государствах, популярных у российских туристов. «Мы заинтересованы в том, чтобы люди могли свободно передвигаться и могли бы полноценно отдыхать», — отметил он.

В середине апреля Россия приостановила авиасообщение с Танзанией и Турцией из-за эпидемиологической обстановки в этих двух странах. Ограничения действуют до 1 июня. Петербуржцы, как писала «Фонтанка», были вынуждены проводить отпуск в очередях за билетами на вывозные рейсы, а некоторые туроператоры оставшимся без отдыха жителям отказывались возвращать деньги за сорвавшийся отпуск в Турции, и их клиенты «выбивали» кровные через суд.

В конце апреля Турция заявила, что намерена бороться с распространением инфекции в стране с помощью российской вакцины.

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Комментарии (13)

Trurl
Путин заявил, что заинтересован в «полноценном отдыхе» россиян....
Вот отдохнём и покажем кузькину мать оккупантам...
LiChaBaTa
Еще бы он что-то другое сказал. Смешно!
syshsun
Это вопрос,когда просто нас... наплевать на народ,оставшийся без отдыха и без денег.
Не каждый может себе позволить элитный отдых на "любой каприз за ваши х2" в крыме.
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