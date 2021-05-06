Вопрос медицины, а не политики. Путин заявил, что заинтересован в «полноценном отдыхе» россиян

Ограничение сообщения России с другими странами обусловлено медицинскими, а не политическими соображениями. Такое заявление президент РФ Владимир Путин сделал во время видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой 6 мая.



«Что касается наших партнеров за границей, то мы на всех уровнях постоянно говорим об этом. Вопрос, конечно, не лежит в политической плоскости, это исключительно вопрос, связанный с медицинскими ограничениями», — сказал он.



Глава государства подчеркнул, что власти РФ будут и дальше внимательно отслеживать ситуацию с распространением коронавируса в государствах, популярных у российских туристов. «Мы заинтересованы в том, чтобы люди могли свободно передвигаться и могли бы полноценно отдыхать», — отметил он.

