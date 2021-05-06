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Индия снова бьёт «коронавирусные» антирекорды. За сутки там выявили 412 тысяч заболевших

Заболеваемость коронавирусом в Индии продолжает расти

В Индии за последние сутки выявили 412,4 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. Этот показатель стал рекордным для страны с начала пандемии.

По данным местного министерства здравоохранения на 6 мая, летальная статистика в Индии также устанавливает антирекорды. За последние сутки в неё попали 3 980 смертей, связанных с коронавирусом. Предыдущий антирекорд был зафиксирован днём ранее и был равен 3 780 случаям. Предыдущее рекордное значение выявленных случаев в стране было зафиксировано 1 мая, оно составило 401,9 тыс. человек.

С начала пандемии в Индии коронавирусом заразились более 21 млн человек. С первых чисел апреля заболеваемость в стране резко пошла вверх и продолжает расти. Там одобрили срочное применение вакцины «Спутник V». Первая партия прибыла 1 мая, ожидается вторая.

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Комментарии (8)

Piter Russo
По ощущениям индусы уткнулись в проблему не возможности делать больше тестов в сутки, а заболевших то больше.
Romamenn
Но даже в Индии привился больший процент населения чем у нас. Россиямсейчас на 64-м месте в мире по этому показателю. И это со своей вакциной! Позор!
yarikrad
Горячие новости. По факту в России в декабре было, что-то похожее, если считать на количество населения.
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