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Древнейшее человеческое захоронение нашли в Африке. Кости таились под землей 78 тысяч лет

На Африканском континенте обнаружено древнейшее человеческое захоронение

Погребальную яму со скелетными останками обнаружили в Кении. Находку археологи относят к среднему каменному веку. Об этом 5 мая сообщается в журнале Nature.

Фото: скриншот видео / YouTube
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Останки ребенка, которому было от 2,5 до 3 лет, были обнаружены в устье пещеры Панга-я-Саиди. Они захоронены около 78 тыс. лет назад. Под головой ребенка была размещена подушка, а сам он, возможно, был укрыт листьями или шкурами животных, но те истлели. Весь ритуал, как утверждают специалисты, указывает на то, что современники усопшего были способны к символическому мышлению и сложному социальному поведению. Это самый ранний и первый засвидетельствованный случай преднамеренного захоронения в Африке.

Фото: скриншот видео / YouTube
Фото: скриншот видео / YouTube
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Автор: CENIEH / YouTube

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Фото: скриншот видео / YouTube

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