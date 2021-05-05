Погребальную яму со скелетными останками обнаружили в Кении. Находку археологи относят к среднему каменному веку. Об этом 5 мая сообщается в журнале Nature.
Останки ребенка, которому было от 2,5 до 3 лет, были обнаружены в устье пещеры Панга-я-Саиди. Они захоронены около 78 тыс. лет назад. Под головой ребенка была размещена подушка, а сам он, возможно, был укрыт листьями или шкурами животных, но те истлели. Весь ритуал, как утверждают специалисты, указывает на то, что современники усопшего были способны к символическому мышлению и сложному социальному поведению. Это самый ранний и первый засвидетельствованный случай преднамеренного захоронения в Африке.
Автор: CENIEH / YouTube
Ранее польские археологи показали единственную в мире египетскую мумию беременной женщины.