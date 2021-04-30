Новое исследование древней мумии Хор-Джехути из Национального музея в Варшаве привело учёных к сенсационному открытию. В ходе её изучения выяснилось, что забальзамированное тело принадлежало не мужчине, как это считалось ранее, а беременной женщине. Об этом 29 апреля сообщает проект «Варшавские мумии» на своей странице в Facebook.



Хор-Джехути нашли в Фивах, она датируется I веком до нашей эры. Музейным экспонатом мумия стала в 1826 году. Ранее считалось, что это мужчина, предположительно, жрец — на это указывали иероглифы на саркофаге.