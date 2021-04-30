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Польские археологи показали единственную в мире египетскую мумию беременной женщины

Новое исследование древней мумии Хор-Джехути из Национального музея в Варшаве привело учёных к сенсационному открытию. В ходе её изучения выяснилось, что забальзамированное тело принадлежало не мужчине, как это считалось ранее, а беременной женщине. Об этом 29 апреля сообщает проект «Варшавские мумии» на своей странице в Facebook.

Хор-Джехути нашли в Фивах, она датируется I веком до нашей эры. Музейным экспонатом мумия стала в 1826 году. Ранее считалось, что это мужчина, предположительно, жрец — на это указывали иероглифы на саркофаге.

В рамках проекта была проведена рентгенологическая экспертиза, в результате которой специалисты пришли к выводу: тело принадлежит женщине. По их мнению, она умерла в возрасте 20–30 лет на 26–28-й неделе беременности. Плод после её смерти не извлекался. Этой находке нет аналогов. Учёные полагают, что женское тело оказалось в чужом саркофаге во время разграбления гробницы.

В Национальном музее Варшавы хранится целая коллекция древнеегипетских мумий. Однако до последнего времени её исследования практически не проводились. Масштабное изучение началось пять лет назад в рамках проекта «Варшавские мумии».

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