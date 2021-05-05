Нетрезвый водитель, сбивший на тротуаре в Петербурге пешехода, половину лета проведет в изоляторе

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 5 мая, сам наезд произошел 2 мая около половины девятого вечера на проспекте Луначарского. Полицейское следствие установило, что мужчина сел пьяным за руль «Фольксвагена» и при повороте на проспект Культуры не справился с управлением. Машина вылетела на тротуар и сбила там мужчину.

Калининский райсуд рассмотрел ходатайство полиции об избрании меры пресечения Дмитрию Синельникову, неудачный дорожный маневр которого отправил петербуржца в больницу.

ГСУ МВД возбудило уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). И требовало ареста водителя, задержать которого удалось только 4 мая.

Сам Синельников и его защитник возражали против ареста. Уверяли, что мужчина сожалеет о произошедшем, намерен загладить вред перед потерпевшим.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил водителя под арест до 3 июля.