Водитель, сбивший на тротуаре пешехода на севере Петербурга, отказался от медосвидетельствования. Он задержан.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 4 мая, за рулем иномарки был 47-летний житель Петербурга.
ГУ МВД Петербургу и Ленинградской области
Как писала «Фонтанка», 2 мая около девяти вечера его машина вылетела на тротуар у дома 78 по проспекту Луначарского и совершила наезд на 68-летнего мужчину. ДТП попало на видео.
Водитель уверял, что не справился с управлением во время поворота. Пешеход в тяжелом состоянии был госпитализирован. Как отмечают в главке, при оформлении ДТП водитель «Фольксвагена» отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
ГСУ ГУ МВД России в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Пока подозреваемый задержан на двое суток.
5 мая полицейское следствие намерено ходатайствовать перед судом о его заключении под стражу.