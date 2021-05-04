Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 4 мая, за рулем иномарки был 47-летний житель Петербурга.

Водитель, сбивший на тротуаре пешехода на севере Петербурга, отказался от медосвидетельствования. Он задержан.

Как писала «Фонтанка», 2 мая около девяти вечера его машина вылетела на тротуар у дома 78 по проспекту Луначарского и совершила наезд на 68-летнего мужчину. ДТП попало на видео.

Водитель уверял, что не справился с управлением во время поворота. Пешеход в тяжелом состоянии был госпитализирован. Как отмечают в главке, при оформлении ДТП водитель «Фольксвагена» отказался от прохождения медицинского освидетельствования.