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Нетрезвый водитель, который выехал на тротуар и сбил пешехода на севере Петербурга, задержан

Водитель, сбивший на тротуаре пешехода на севере Петербурга, отказался от медосвидетельствования. Он задержан.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 4 мая, за рулем иномарки был 47-летний житель Петербурга.

ГУ МВД Петербургу и Ленинградской области

Как писала «Фонтанка», 2 мая около девяти вечера его машина вылетела на тротуар у дома 78 по проспекту Луначарского и совершила наезд на 68-летнего мужчину. ДТП попало на видео.

Водитель уверял, что не справился с управлением во время поворота. Пешеход в тяжелом состоянии был госпитализирован. Как отмечают в главке, при оформлении ДТП водитель «Фольксвагена» отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

ГСУ ГУ МВД России в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Пока подозреваемый задержан на двое суток.

5 мая полицейское следствие намерено ходатайствовать перед судом о его заключении под стражу.

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Комментарии (7)

chip1
Очередной убийца за рулем, а сколько таких ежедневно катаются без последствий до поры... Тут некоторые радеют за свободу короткоствольного оружия, вот вам яркий пример гражданского законопослушания и благоразумия в России, дайте им в руки стволы и они по пьяной лавочке пойдут Зимний брать.
zlopopik
Статистика не только по ковиду подтасовывается, но и по потреблению наркоты, причем давно и специально. Один из методов - проверять можно только при добровольном согласии. Ага, щас! И кому такое выгодно?
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