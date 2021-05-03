Пешеход пострадал от выехавшего на тротуар автомобиля на севере Петербурга. Водитель уводил машину от столкновения со встречным транспортом.

Как стало известно «Фонтанке», около девяти вечера 2 мая на пересечении проспектов Культуры и Луначарского водитель «Фольксвагена» на полном ходу съехал с проезжей части и сбил пешехода, не видевшего машину.

Авария попала на видео. Судя по записи, водитель мог испугаться встречную машину и вывернуть руль, уходя от столкновения.