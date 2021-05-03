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На севере Петербурга автомобиль выехал на тротуар и сбил пешехода

Пешеход пострадал от выехавшего на тротуар автомобиля на севере Петербурга. Водитель уводил машину от столкновения со встречным транспортом.

Как стало известно «Фонтанке», около девяти вечера 2 мая на пересечении проспектов Культуры и Луначарского водитель «Фольксвагена» на полном ходу съехал с проезжей части и сбил пешехода, не видевшего машину.

Авария попала на видео. Судя по записи, водитель мог испугаться встречную машину и вывернуть руль, уходя от столкновения.

Фонтанка.ру

На перекресток приехала реанимационная бригада. Пешехода увезли с тяжелыми травмами.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

263784231
Не было там никакого встречного транспорта - водятло дёрнуло руль уже когда проехало пересечение проезжих частей. Пусть проверят не вакцинировалось ли оно, а то ходят слухи , что некоторые неадекватят после прививки.
SWd
Мне кажется проблему излишнего количества машин в городе можно решить введением минимально допустимого уровня iq хотя бы 120 баллов. Ну невозможно уже, когда машина умнее водителя. Особенно печально, когда машина что-то вроде ваз 2114
lenten
Гнать через перекрёсток, испугаться медленный автомобиль в нескольких метрах от себя, увести в машину в людей, не вырулить и не тормозить, и в итоге сбить человека, который в метрах двадцати от дороги! Ну что за кретины за рулём?!
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