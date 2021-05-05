Правительство РФ поручило выплатить семьям президентские 10 тысяч рублей на школьника до 17 августа

Стала известна последняя дата единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на школьника, которую в апреле анонсировал президент. Как объявили 5 мая в правительстве РФ, деньги должны быть перечислены семьям до 17 августа.



«Доклад о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля, ежемесячно), а также единовременной выплаты в 10 тыс. рублей родителям с детьми в возрасте от шести до 18 лет ответственные ведомства — Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России — должны направить в кабмин до 17 августа», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.