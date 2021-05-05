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Правительство РФ поручило выплатить семьям президентские 10 тысяч рублей на школьника до 17 августа

Семьям школьников выплатят по 10 тысяч рублей на ребенка до 17 августа

Стала известна последняя дата единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на школьника, которую в апреле анонсировал президент. Как объявили 5 мая в правительстве РФ, деньги должны быть перечислены семьям до 17 августа.

«Доклад о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля, ежемесячно), а также единовременной выплаты в 10 тыс. рублей родителям с детьми в возрасте от шести до 18 лет ответственные ведомства — Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России — должны направить в кабмин до 17 августа», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

В своем послании Федеральному собранию 21 апреля президент Владимир Путин анонсировал единовременную детскую выплату в 10 тыс. рублей на каждого школьника. В Смольном, как писала «Фонтанка», пообещали, что проблем с выплатой не возникнут. Председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков рассказал, что есть определенная база данных в системе образования, и родители получат деньги в зависимости от того, сколько в семье детей школьного возраста.

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Комментарии (1)

АСмуров
Когда правительство поручит СПбГУ разобраться с погибшими в СПбГУ студентами, посчитать их, выяснить обстоятельства и причины гибели, сообщить их родителям и выразить соболезнования?
Понятное дело что хамов и жадин из СПбГУ заставить давать пособия на погребения своих студентов даже правительство РФ не сможет.
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