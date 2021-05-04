Плакаты с карикатурно недобрым доктором с большим шприцом пестрят лозунгами вроде «вы не будете кашлять от ковида, но через 2 года можете умереть от онкологии». Сайт ведет на страницу некоего сообщества с переработанным гербом Советского Союза, на котором собраны все клише: от угрозы 5G до всемирного заговора. Целью организация ставит возрождение СССР.

Читатель уже отправил информацию о находке в управляющую компанию, чтобы листовки убрали со стендов в парадных.



Тем временем в Петербурге растёт госпитализация, а активных больных всё больше. При этом темпы вакцинации падают, в том числе и стараниями антипрививочников, говорят в Смольном. За весь период кампании в Петербурге привиты 573 тысячи человек. Из них 443 тысячи полностью. 3 мая первично привито всего 1 766 человек, вторично — 3 286. В начале кампании в Смольном рассчитывали на 20 тысяч уколов в сутки. Запаса вакцины в городе достаточно — хватит ещё на 194 тысячи человек.