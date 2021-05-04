FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +5
74.85р90.59р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

«Вас вакцинируют, а меня премируют!»: мечтающие о возрождении СССР антипрививочники обработали дом в центре Петербурга

Петербуржцы с удивлением обнаружили на доске объявлений в парадной своего дома на Кременчугской улице листовки-агитки, вдохновленные антипрививочным движением. Фото прислал читатель «Фонтанки».

Плакаты с карикатурно недобрым доктором с большим шприцом пестрят лозунгами вроде «вы не будете кашлять от ковида, но через 2 года можете умереть от онкологии». Сайт ведет на страницу некоего сообщества с переработанным гербом Советского Союза, на котором собраны все клише: от угрозы 5G до всемирного заговора. Целью организация ставит возрождение СССР.

Фото: читатель «Фонтанки»
ПоделитьсяПоделиться

Читатель уже отправил информацию о находке в управляющую компанию, чтобы листовки убрали со стендов в парадных.

Тем временем в Петербурге растёт госпитализация, а активных больных всё больше. При этом темпы вакцинации падают, в том числе и стараниями антипрививочников, говорят в Смольном. За весь период кампании в Петербурге привиты 573 тысячи человек. Из них 443 тысячи полностью. 3 мая первично привито всего 1 766 человек, вторично — 3 286. В начале кампании в Смольном рассчитывали на 20 тысяч уколов в сутки. Запаса вакцины в городе достаточно — хватит ещё на 194 тысячи человек.

Фото: читатель «Фонтанки»
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

261896911
Похоже на тупую провокацию
264958451
*Читатель уже отправил информацию о находке в управляющую компанию, чтобы их убрали со стендов в парадных.*

А самому сорвать этот мусор не судьба? Какие люди всё таки не самостоятельные. У меня регулярно вешают всякий подобный трэш(срочные установки счетчиков, компьютерные ломастеры и прочее) - любой проходящий мимо житель срывает и выбрасывает, как только видит
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний