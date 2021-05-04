«Мнимое благополучие»: в Петербурге растёт госпитализация, активных больных всё больше

За неделю на 1,13 % увеличилось общее число активно больных новой коронавирусной инфекцией. Их в городе уже 14 709 человек. На 10,11 % выросло количество госпитализаций взрослых с ковид-ассоциированными состояниями — до 207 человек в сутки, говорится в справке межведомственного координационного совета от 4 мая.

При этом регистрация новых случаев COVID-19 по сравнению с прошлым вторником снизилась на 67,81 % . Но чиновники не считают это положительным сигналом.