FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +5
74.85р90.59р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
10
Печать

«Мнимое благополучие»: в Петербурге растёт госпитализация, активных больных всё больше

Эпидемические показатели в Петербурге демонстрируют заметный рост. А на те, что снижаются, не стоит ориентироваться, заявили в Смольном.

За неделю на 1,13 % увеличилось общее число активно больных новой коронавирусной инфекцией. Их в городе уже 14 709 человек. На 10,11 % выросло количество госпитализаций взрослых с ковид-ассоциированными состояниями — до 207 человек в сутки, говорится в справке межведомственного координационного совета от 4 мая.

При этом регистрация новых случаев COVID-19 по сравнению с прошлым вторником снизилась на 67,81 %. Но чиновники не считают это положительным сигналом.

«Значительное снижение регистрации новых случаев COVID-19 связано с тем, что данные неделю назад собирались в понедельник 26.04.2021, который был рабочим днем. Понедельник 03.05.2021 — праздничный день. В праздничные и выходные дни за медицинской помощью обращается значительно меньше людей, чем в будни. По этой же причине на 79,42 % снизился показатель регистрации случаев выздоровления. Поэтому не совсем корректно ориентироваться только на этот индикатор для определения направления эпидемического процесса — это привело бы к ощущению мнимого благополучия», — отметили в совете.

Из развернутых 5 248 коек в Петербурге сейчас заняты больше 80 %. Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах — 28 %. На ИВЛ 175 пациентов

Темпы вакцинации падают. За весь период кампании в Петербурге привиты 573 тысячи человек. Из них 443 тысячи полностью. За прошедшие сутки первично привито всего 1 766 человек, вторично — 3 286. А в начале в Смольном хотели делать по 20 тысяч уколов в сутки. Запаса вакцины в городе достаточно — хватит ещё на 194 тысячи человек.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

hmkv
"Активно больных"; уж прям не знают журналюшки, как выпендриться
262224921
А что в Петербурге не фейковое?
Скидка в метро по ЕКП через NFC и то фейковая . Приложение мир пэй работает только по праздникам.
Но главное питерские власти протрубили что всё хорошо
Zlato_Serebro
Сами иммунологи признаются, что продвинулись в изучении иммунитета человека не более, чем на 1%. Однако же вмешаться в него прививкой - дело "абсолютно безопасное". Вам не кажется, что логика здесь нарушена?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний