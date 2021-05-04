«Мнимое благополучие»: в Петербурге растёт госпитализация, активных больных всё больше

За неделю на 1,13 % увеличилось общее число активно больных новой коронавирусной инфекцией. Их в городе уже 14 709 человек. На 10,11 % выросло количество госпитализаций взрослых с ковид-ассоциированными состояниями — до 207 человек в сутки, говорится в справке межведомственного координационного совета от 4 мая.
При этом регистрация новых случаев COVID-19 по сравнению с прошлым вторником снизилась на 67,81 %. Но чиновники не считают это положительным сигналом.
«Значительное снижение регистрации новых случаев COVID-19 связано с тем, что данные неделю назад собирались в понедельник 26.04.2021, который был рабочим днем. Понедельник 03.05.2021 — праздничный день. В праздничные и выходные дни за медицинской помощью обращается значительно меньше людей, чем в будни. По этой же причине на 79,42 % снизился показатель регистрации случаев выздоровления. Поэтому не совсем корректно ориентироваться только на этот индикатор для определения направления эпидемического процесса — это привело бы к ощущению мнимого благополучия», — отметили в совете.
Из развернутых 5 248 коек в Петербурге сейчас заняты больше 80 %. Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах — 28 %. На ИВЛ 175 пациентов
Темпы вакцинации падают. За весь период кампании в Петербурге привиты 573 тысячи человек. Из них 443 тысячи полностью. За прошедшие сутки первично привито всего 1 766 человек, вторично — 3 286. А в начале в Смольном хотели делать по 20 тысяч уколов в сутки. Запаса вакцины в городе достаточно — хватит ещё на 194 тысячи человек.