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В Москве горела гостиница «Вечный зов». Пострадали дети, которые приехали на слёт кадетов

Один человек погиб и 18 пострадали после ночного пожара в столичной гостинице. Ее недавно открыли, ни одна из противопожарных систем не сработала.

После гибели постояльца гостиницы 4 мая возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В «Вечном зове» на момент начала пожара было больше трехсот человек, треть из которых дети. Часть из них приехала на слет кадетов.

Прокуратура отмечает, что в гостинице не сработала ни одна из систем пожаротушения. Проверок пока не было — «Вечный зов» открылся несколько месяцев назад.

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Комментарии (3)

2356897676
Как они начали работу без проверки работоспособности системы пожаротушения? Ну и страна. Ну и люди. Куда катимся. Днище.
Piter Russo
Вопрос как мчс принимало здание/помещения. Прокуратуре стоит проверку провести..
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