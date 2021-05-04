В Москве горела гостиница «Вечный зов». Пострадали дети, которые приехали на слёт кадетов

Один человек погиб и 18 пострадали после ночного пожара в столичной гостинице. Ее недавно открыли, ни одна из противопожарных систем не сработала.

После гибели постояльца гостиницы 4 мая возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В «Вечном зове» на момент начала пожара было больше трехсот человек, треть из которых дети. Часть из них приехала на слет кадетов.

Прокуратура отмечает, что в гостинице не сработала ни одна из систем пожаротушения. Проверок пока не было — «Вечный зов» открылся несколько месяцев назад.