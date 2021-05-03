«Вот просто так, без объяснения». Фанаты рассказали о массовых задержаниях после победы «Зенита»

Не все футбольные болельщики смогли отпраздновать победу «Зенита» с должным градусом веселья. Некоторым пришлось пообщаться с ОМОНом и посидеть в атозаке.



О массовых задержаниях фанатов в Петербурге рассказал околофутбольный телеграм-канал OFNEWS 3 мая. Один из его подписчиков прислал видео с улицы Гончарной, где расположен известный в фанатских кругах бар. В ролике возле заведения припаркованы автозаки, ОМОН пачками заводит в них людей.



«Вчера отмечали, шквал народа, разумеется, бар битком, часть тусовки на улице, но ничего криминального — отмечаем и отмечаем. Тут приезжает три «Урала» ОМОНа, сначала бар блокируют, минут 20 ждут и начинают просто всех, кто внутри, паковать. Вот просто так, без объяснения. Большую часть отпустили быстро без составления», — рассказал очевидец.

