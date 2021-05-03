FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +5
74.85р90.59р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
17
Печать

«Вот просто так, без объяснения». Фанаты рассказали о массовых задержаниях после победы «Зенита»

Празднующие победу «Зенита» болельщики отправились в автозаки

Не все футбольные болельщики смогли отпраздновать победу «Зенита» с должным градусом веселья. Некоторым пришлось пообщаться с ОМОНом и посидеть в атозаке.

О массовых задержаниях фанатов в Петербурге рассказал околофутбольный телеграм-канал OFNEWS 3 мая. Один из его подписчиков прислал видео с улицы Гончарной, где расположен известный в фанатских кругах бар. В ролике возле заведения припаркованы автозаки, ОМОН пачками заводит в них людей.

«Вчера отмечали, шквал народа, разумеется, бар битком, часть тусовки на улице, но ничего криминального — отмечаем и отмечаем. Тут приезжает три «Урала» ОМОНа, сначала бар блокируют, минут 20 ждут и начинают просто всех, кто внутри, паковать. Вот просто так, без объяснения. Большую часть отпустили быстро без составления», — рассказал очевидец.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти оперативно на запрос «Фонтанки» не ответили.

После чемпионского матча «Зенита» московских болельщиков «Локомотива» принудительно отправили в автобусы и не давали выйти, в результате многие жители столицы опоздали на поезда и самолеты. Петербургский клуб не стал официально комментировать ситуацию, но источники «Фонтанки» рассказали, что план с автобусами был согласован на совещании перед игрой, а значит не мог стать для «Локомотива» сюрпризом.

«Зенит» 2 мая оформил восьмое чемпионство, победив на своем поле «Локомотив» со счетом 6:1. Как поздравляли чемпионов — смотрите и читайте на «Фонтанке». Лидер команды Артём Дзюба пришел в образе супергероя — Дэдпула.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (17)

theHard
похоже, все причастные силовики используют футбольные матчи как учения. на случай чего.
поэтому болельщики для них - враги.
265055770
Ну что вы в самом деле, "за що, за що"? Должны же и космонавты на ком-то тренироваться.
Annonym
Ну так пора бы Уже если у Нас Владимир Владимирович Путин гарант Конституций пора бы Ввести уже не каким то Внутренним Законом а обычным норму которая бы Дала Возможность Рядовым Сотрудникам Полиций и Армий получать Развернутую информацию о причине почему Отдается тот или иной приказ и в Случае если он/Они Конечные сотрудники считают что выполнение этого приказа в Том виде в Котором его им отдает их непосредственное Руководство может нанести Ущерб репутаций полиций среди Граждан или же Повысить социальную Напряженность не исполнять его .
Потому что в том виде что Сейчас такой Сотрудник остается без Зарплаты или получает понижение или же во обще Становится обычным Гражданином из за Давления начальства .
И причем по независимой Статистике так обычно Происходит с Честными добропорядочными Сотрудниками которые не хотят Сажать невиновных или Выписывать им Штрафы только потому что в том или ином городе плоха Статистика по каким то преступлениям !
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний