Получить комментарий на содержащиеся в заявлении «Локомотива» факты от ФК «Зенит» пока не удалось, что в целом простительно: клуб до утра отмечал победу в «Будда Баре».

Однако, как сообщил «Фонтанке» источник, знакомый с ситуацией, ограничительные меры в отношении болельщиков футбольного клуба «Локомотив» не должны были стать для московской команды сюрпризом. По большей части всё, о чем говорится в заявлении железнодорожников, было обговорено на совещании перед игрой 2 мая. В тот момент «Локомотив» не высказывал недовольства. Выход болельщиков со стадиона, развозка на автобусах и так далее были организованы в соответствии с итогами предыгрового совещания с учетом статуса матча повышенной сложности.

Тот же источник заверил «Фонтанку»: некоторые из фанатов «Локомотива» вели себя агрессивно и находились в состоянии алкогольного опьянения. Хотя факт того, что в некоторых случаях сотрудники полиции переусердствовали, наш собеседник также признал. В частности, непонятно, почему на секторе держали болельщиков с билетами на поезд и самолёт до Москвы.



«Фонтанка» связалась с Вероникой Беликовой, одной из болельщиц столичного клуба, оказавшейся в центре тех самых событий.

«У нас были куплены билеты на гостевую зону рядом с фанатским сектором «Локомотива». Посещать фан-зону «Локо» мы не хотим, так как там очень накалённая атмосфера. Мы так поступаем уже третий сезон подряд, и всегда всё было нормально. В этом году всё начиналось, как обычно. Мы благополучно прошли все пункты досмотра с атрибутикой «Локомотива» (шарф на руке мужа и логотип на моей сумочке). Мы пришли заранее, к 17 часам, чтобы посмотреть разминку нашего клуба, и тут начался цирк! К моему мужу подошёл стюард, попросил убрать шарф. На каком основании — нам не ответили. От нас не отходили, нарушали дистанцию, дышали прямо в лицо, отобрали билеты. Тут прибежала охрана стадиона и начала нам угрожать! Вдруг ЧОП насильно нас связывает и пытается вывести за пределы стадиона», — рассказала Вероника.



В итоге, разбираясь с охранниками, они пропустили всю игру.



Надо отметить, что в Российской премьер-лиге до сих пор в силе антикоронавирусный регламент, согласно которому болельщики гостевой команды могут находиться на стадионе в атрибутике только в пределах гостевого сектора. Не хочешь пересаживаться — снимай шарфик и прочие элементы поддержки любимой команды. То же самое происходит с болельщиками из Петербурга на выездных матчах. Тут без сенсаций и предвзятости. Другое дело, что те самые чоповцы не смогли внятно объяснить, почему именно им приходится действовать подобным образом. На вопросы Вероники они почему-то отвечали, что символика «Локомотива» провоцирует других болельщиков «Зенита». И лишь позже, когда гостей из столицы задержали и выписали им протокол по статье 20.31 Административного кодекса (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований), нашелся, видимо, старший в службе безопасности, который объяснил ребятам, в чем на самом деле они провинились. Своих подчиненных он заставил извиниться.

