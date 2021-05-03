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Фанаты «Спартака» и «Арсенала» устроили драку на матче в Туле. Кресла летали по секторам

Во время матча 28-го тура Российской премьер-лиги между «Арсеналом» и «Спартаком» в Туле произошла серьезная драка между болельщиками. Об этом 3 мая сообщает «Чемпионат.com».

Фанаты в первом тайме начали перекидываться креслами из сектора в сектор, после чего на трибунах появился ОМОН. Кроме того, в одном из боковых секторов конфликт перерос в драку.

Второй тайм прошел уже без эксцессов — «Спартак» обыграл в итоге «Арсенал» со счетом 1:2, поднявшись на второе место в РПЛ. Напомним, чемпионский титул себе накануне обеспечил «Зенит», победив «Локомотив». Победа, правда, оказалась омрачена жалобами гостей из Москвы на организацию матча и работу полиции после него. В петербургском клубе неофициально говорят, что просто соблюдали коронавирусные правила РПЛ.

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Комментарии (8)

мухомор
в соседних ветках народ массово возмущается почему в Питере не позволили такой перфоманс замутить.
_Igor_
Футбол - спорт одноклеточных.
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