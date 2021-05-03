Правительство Италии одобрило план по восстановлению Колизея. В центре арены положат деревянный пол — точно такой, как тот, на котором сражались гладиаторы, — и отреставрируют остальные части памятника.
Как пишет 3 мая BBC, работы планируется завершить к 2023 году. Пол в амфитеатре был снят археологами в XIX веке, когда учёные обнаружили сеть помещений уровнем ниже. Там содержались животные и тренировались гладиаторы до того, как выйти к публике.
Работы по восстановлению Колизея обойдутся не меньше чем в 18,5 миллиона евро. За проект отвечает компания Milan Ingegneria, победившая в правительственном конкурсе. Изображение того, как, по задумке, через несколько лет будет выглядеть памятник, можно увидеть в Twitter.
Il #Colosseo tornerà ad avere la sua arena. Dopo anni di studi è stato proclamato il progetto vincitore. Sarà reversibile, consentirà di visitare i sotterranei e di vedere la maestosità del Colosseo dal centro, come è stato per secoli sino a fine ‘800 https://t.co/DG6UOKRcB4 pic.twitter.com/dI9XtY9dxV— Dario Franceschini (@dariofrance) May 2, 2021
Как отметил министр культуры Италии Дарио Франческини, после того, как в Колизее вновь появится пол, люди смогут оценить величие памятника, стоя прямо по центру. Возможно, в амфитеатре будут проводить различные культурные мероприятия.