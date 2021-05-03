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Колизею вернут исторический вид почти за 20 млн евро. Посетители смогут выйти на арену

Колизей отреставрируют и вернут ему пол к 2023 году

Правительство Италии одобрило план по восстановлению Колизея. В центре арены положат деревянный пол — точно такой, как тот, на котором сражались гладиаторы, — и отреставрируют остальные части памятника.

Как пишет 3 мая BBC, работы планируется завершить к 2023 году. Пол в амфитеатре был снят археологами в XIX веке, когда учёные обнаружили сеть помещений уровнем ниже. Там содержались животные и тренировались гладиаторы до того, как выйти к публике.

Работы по восстановлению Колизея обойдутся не меньше чем в 18,5 миллиона евро. За проект отвечает компания Milan Ingegneria, победившая в правительственном конкурсе. Изображение того, как, по задумке, через несколько лет будет выглядеть памятник, можно увидеть в Twitter.

Как отметил министр культуры Италии Дарио Франческини, после того, как в Колизее вновь появится пол, люди смогут оценить величие памятника, стоя прямо по центру. Возможно, в амфитеатре будут проводить различные культурные мероприятия.

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Комментарии (5)

Nationalverrater_2
ващще ни о чем. 20 лимонов евриков у наших слуг народа- патриотов средний ценник на хату возле Репино или на Барвихе. А если бы восстановить как было - там маромором обшить, кирпичей доложить, статУи и всё такое . Да выпускать команду пригожат сражаться дур с дружкой - скока быбла можно быдо б поднять ! ей - свифты , семисекторы и прочие лузеры ! Когда веселуха начнётся - туда бегите, там тепло
SNOW
Только денег надо добавить, конечно. Миллиарда два- три, чтобы настил качественный сделать.
SNOW
Просьба отдать контракт Ротенбергу. Никто лучше него не сделает. Колизей будет как новый.
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