Правительство Италии одобрило план по восстановлению Колизея. В центре арены положат деревянный пол — точно такой, как тот, на котором сражались гладиаторы, — и отреставрируют остальные части памятника.



Как пишет 3 мая BBC, работы планируется завершить к 2023 году. Пол в амфитеатре был снят археологами в XIX веке, когда учёные обнаружили сеть помещений уровнем ниже. Там содержались животные и тренировались гладиаторы до того, как выйти к публике.

Работы по восстановлению Колизея обойдутся не меньше чем в 18,5 миллиона евро. За проект отвечает компания Milan Ingegneria, победившая в правительственном конкурсе. Изображение того, как, по задумке, через несколько лет будет выглядеть памятник, можно увидеть в Twitter.