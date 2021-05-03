Российское правительство выделит частным циркам почти в два раза больше денег, чем театрам

Частные цирки в России поддержат грантами. На их развитие из бюджета планируется ежегодно выделять по 90 миллионов рублей. Информация об этом 3 мая появилась на сайте правительства.



«Средства предназначены для создания новых программ, их проката в России и за рубежом», — отмечается в сообщении.



В год планируется предоставлять от 10 до 15 грантов. Деньги на конкурсной основе цирки смогут получать раз в два года.



Средства можно направить на зарплату сотрудникам, командировочные, изготовление костюмов и декораций, аренду нужных площадей или же потратить на оплату договоров об авторских правах. Постановление 28 апреля подписал Михаил Мишустин.

