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Российское правительство выделит частным циркам почти в два раза больше денег, чем театрам

Частные российские цирки смогут получить грант один раз в два года

Частные цирки в России поддержат грантами. На их развитие из бюджета планируется ежегодно выделять по 90 миллионов рублей. Информация об этом 3 мая появилась на сайте правительства.

«Средства предназначены для создания новых программ, их проката в России и за рубежом», — отмечается в сообщении.

В год планируется предоставлять от 10 до 15 грантов. Деньги на конкурсной основе цирки смогут получать раз в два года.

Средства можно направить на зарплату сотрудникам, командировочные, изготовление костюмов и декораций, аренду нужных площадей или же потратить на оплату договоров об авторских правах. Постановление 28 апреля подписал Михаил Мишустин.

С 2021 года Минкульт планирует поддерживать негосударственные театры: на эти цели выделят 50 миллионов. Деньги должны пойти на создание новых постановок и творческих проектов.

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Комментарии (4)

IK_30
Пора запретить животных в цирке! Пусть дрессировщики сами прыгают с тумбы на тумбу и через огненное кольцо.
perekuz
По заветам В.И. Ленина, который сказал, что важнейшие виды искусств это кино и цирк.
AlBerkut
А госдура с правительством к какой категории цирков относится, государственные или частные?
Как часто могут на гранты рассчитывать? 🤔
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