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Болельщики Manchester United прорвались на поле и задержали начало матча. Они выступают против владельцев клуба

Из-за намерения владельцев «Манчестер Юнайтед» присоединиться к Суперлиге болельщики футбольного клуба вышли на многотысячные шествия и прорвались на поле в день матча.

Беспорядки начались днем 2 мая на улицах Манчестера. Болельщики зажигали фаеры и блокировали отель, в котором остановились футболисты. Протест связан с намерением владельцев клуба, семьи американских бизнесменов Глейзеров, присоединиться к проекту Суперлиги.

Вечером на домашнем стадионе «МЮ» «Олд Траффорд» должна состояться игра с «Ливерпулем». Болельщики смогли выбежать на газон, начало матча откладывается.

Ранее сообщалось, что все британские клубы уже вышли из проекта и тем самым он был свернут. Что такое Суперлига и зачем понадобилось ее создавать — читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

Franklin_Delano_Roosevelt
отправьте их тестировать станцию метро Зенит... вот это треш будет =))))
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