Болельщики Manchester United прорвались на поле и задержали начало матча. Они выступают против владельцев клуба

Из-за намерения владельцев «Манчестер Юнайтед» присоединиться к Суперлиге болельщики футбольного клуба вышли на многотысячные шествия и прорвались на поле в день матча.
Беспорядки начались днем 2 мая на улицах Манчестера. Болельщики зажигали фаеры и блокировали отель, в котором остановились футболисты. Протест связан с намерением владельцев клуба, семьи американских бизнесменов Глейзеров, присоединиться к проекту Суперлиги.
Вечером на домашнем стадионе «МЮ» «Олд Траффорд» должна состояться игра с «Ливерпулем». Болельщики смогли выбежать на газон, начало матча откладывается.