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После выхода из Суперлиги всех британских клубов её приостановили

Суперлига Европы приостановлена, её пресс-служба сделала заявление

Футбольная Суперлига Европы официально приостановлена. Пресс-служба организации выступила с заявлением после выхода из проекта английских клубов из-за негативной реакции болельщиков.

В пресс-службе отметили, что организаторы пересмотрят шаги по изменению проекта и постараются перезапустить его в будущем.

«Несмотря на уход английских клубов, которые были вынуждены пойти на это под давлением, мы уверены, что наше предложение полностью соответствует законам и нормам Европы, что и было подтверждено решением суда о защите Суперлиги от действий третьих сторон, — цитирует заявление Sports.ru 21 апреля. — В сложившихся обстоятельствах мы примем надлежащие меры о преобразовании проекта, не отказываясь от наших целей подарить болельщикам наилучший опыт и в то же время увеличить солидарные выплаты всей футбольной общественности».

В заявлении подчёркивается уверенность в том, что «текущее положение дел в европейском футболе требует изменений». «Мы предлагаем новый турнир, потому что действующая система не работает. Наше предложение нацелено на то, чтобы спорт развивался, давая при этом ресурсы и стабильность для развития всей футбольной пирамиды, и в том числе помогая всей футбольной общественности, столкнувшейся с финансовыми сложностями в условиях пандемии», — отмечают в Суперлиге.

О создании Суперлиги Европы было объявлено два дня назад. Клубами-основателями выступили «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Ювентус», «Интер» и «Милан». Подробнее о том, что такое Суперлига и зачем ее было вообще создавать, читайте в материале «Фонтанки».

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