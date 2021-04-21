После выхода из Суперлиги всех британских клубов её приостановили

В пресс-службе отметили, что организаторы пересмотрят шаги по изменению проекта и постараются перезапустить его в будущем.



«Несмотря на уход английских клубов, которые были вынуждены пойти на это под давлением, мы уверены, что наше предложение полностью соответствует законам и нормам Европы, что и было подтверждено решением суда о защите Суперлиги от действий третьих сторон, — цитирует заявление Sports.ru 21 апреля. — В сложившихся обстоятельствах мы примем надлежащие меры о преобразовании проекта, не отказываясь от наших целей подарить болельщикам наилучший опыт и в то же время увеличить солидарные выплаты всей футбольной общественности».