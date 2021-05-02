Получившую «Оскар» короткометражку заподозрили в плагиате

О плагиате сюжета заявила режиссёр и сценарист Синтия Као. В ролике в TikTok она рассказала о том, что в 2016 году сняла картину Groundhog day for a black man («День сурка для чёрного»), главный герой которой торопится к матери, но не может до неё добраться из-за столкновения с полицейским. В конце концов персонаж понимает, что попал во временную петлю.

Сюжет короткометражного фильма «Два далеких незнакомца», выигравший премию «Оскар» в своей категории, заподозрили в неоригинальности. О том, что, снимая картину о мужчине, который застревает в худшем дне своей жизни, авторы, вероятно, без разрешения заимствовали чужую идею, пишет портал What’s on Netflix.

Фильм «Два далёких незнакомца», победивший на «Оскаре» в 2021 году, уличила в плагиате молодой режиссёр в социальных сетях.

По утверждению Синтии Као, в мае 2020 года, после того как Америку захватили протесты против полицейского произвола из-за убийства Джорджа Флойда, представители продюсерской компании Now This News попросили её выложить работу на YouTube. Женщина не отказала.

Как оказалось позже, продюсеры этой же компании позже участвовали в съемках ленты Трэвона Фри и Мартина Десмонд Роу «Два далёких незнакомца» для стримингового гиганта Netflix. Сюжетное отличие этой короткометражки в том, что дома персонажа ждёт не мать, а пёс.

Режиссёр картины, выложенной на YouTube, подчеркнула, что не хочет никого обвинять, но не понимает, как возможно подобное совпадение.

О победителях «Оскара» 2021 года «Фонтанка» писала отдельно.

Лучшим режиссёром на церемонии была признана Хлоя Чжао, снявшая «Землю кочевников». Китайским СМИ запретили писать о триумфе ленты из-за высказываний автора о лжи и пропаганде, которые она видела в КНР.