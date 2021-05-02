Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Никас Сафронов в Москве ответил тематической росписью яиц динозавра, которые значительно уступают петербургским арт-объектам в размерах, но, если верить сертификату подлинности, ждали встречи с живописцем минимум 70 миллионов лет.

Петербургские художники вдохновились шедеврами ювелирного дома Фаберже: Кирилл Овчинников выбрал яйцо «Шантеклер» Варвары Кельх и императорское яйцо «Петушок» Марии Фёдоровны, Дмитрий Шагин — первое императорское яйцо «Курочка», Светлана Бойко — императорское яйцо «Лавровое дерево», а Марина Колдобская — брошь «Божья коровка». Покрас Лампас (Арсений Пыженков) решил зашифровать в своей работе сразу несколько смыслов: отсылку к Фаберже через имитацию техники эмали гильоше и фрагмент собственного манифеста.



Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Золотыми буквами по кобальтовому фону художник вывел следующий текст: «Цель каллиграфуристических (каллиграфутуризм — направление в современной каллиграфии, основанное Покрасом Лампасом. — Прим. ред.) работ и концепций — это объединение различных мировых культур в новом понимании эстетики, баланса и гармонии через призму каллиграфии, как художественной формы письма».

В ночь с 1 на 2 мая гигантские яйца тайно установили в пяти разных видовых точках Петербурга. Организаторы акции утверждают, что праздничные артефакты будут надежно прикреплены к подставкам и ни ветер, ни вандалы их не унесут — весят яйца, несмотря на внушительные размеры, не больше 20 килограммов. Адреса должны стать сюрпризом, сообщается лишь, что они расположены между Малой Садовой улицей и ЦПКиО. Чтобы найти и сфотографировать все пять художественных объектов, придется побегать.

А вот пасхальные сувениры работы Никаса Сафронова широкая публика сможет увидеть разве что в Инстаграме модного живописца.



«Расписал в канун Пасхи в своем авторском стиле 5 окаменелых яиц динозавра, — рассказал Сафронов своим фолловерам. — Возраст яиц составляет от 70 до 100 миллионов лет. Яйца принадлежат гадрозавру — утконосому травоядному динозавру, передвигавшемуся на двух задних лапах». Кстати, современные богословы не видят противоречий между научными данными о доисторических формах жизни и библейским сказанием о сотворении мира.



Фото: Сергей Михайличенко«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Между тем в РПЦ накануне Пасхи обратили внимание верующих на то, что главный смысл праздника лежит в духовной сфере, а «суета», связанная с приготовлением угощений и окраской яиц, второстепенна.