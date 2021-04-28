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«Получается, что мы радуемся мясу, молоку, яйцам, а не воскресшему Христу». В РПЦ предостерегли верующих от «пасхальной суеты»

Священник посоветовал верующим поменьше суетиться по бытовым вопросам перед Пасхой

Верующим перед Пасхой нужно меньше суетиться по бытовым вопросам и уделить больше времени вопросам духовным. Об этом в ходе специальной предпасхальной пресс-конференции заявил священник РПЦ, кандидат богословия Стефан Домусчи.

«Многие церковные люди в дни Пасхи суетятся больше, чем требуется. Людям кажется, что к празднику надо всё убрать, покрасить яйца, сделать сырную пасху, испечь куличи, приготовить стол — да, это всё по-своему важно, но это несоизмеримо с тем, что происходит в храмах, и тем, что должно происходить в душе верующего», — цитирует священнослужителя РИА Новости.

Кандидат богословия также отметил, что важно правильно расставить акценты.

«Иначе получается, что мы радуемся мясу, молоку, яйцам, а не Воскресшему Христу. Важно суметь отделить радость от трапезы от радости о воскресшем Христе и посмотреть, что для тебя существенно», — пояснил священник.

Ранее «Фонтанка» писала, что в субботу, 1 мая, в Петербург транзитом через Москву из Иерусалима прибудет Благодатный огонь.

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Комментарии (2)

Franklin_Delano_Roosevelt
зашёл сегодня в магнитик, банка горошка = 94 рубля ( а была 49-54), 1 пачка более-менее вкусного мясо сурими (т.н. "бедность" в виде как бы крабовых палочек по видео от Ксюши Собчак) было 74 сейчас 224.... и так по всем фронтам.... я вижу только галлопирующую инфляцию, но никак не 4-5% обещанные властями... товары, имеющие 100% увеличение цены говорят о том, что мы повторим скоро судьбу Венесуэлы .... увы.
alexadmin
часам за 30k Euro, лимузинам, яхтам...
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