«Получается, что мы радуемся мясу, молоку, яйцам, а не воскресшему Христу». В РПЦ предостерегли верующих от «пасхальной суеты»

Верующим перед Пасхой нужно меньше суетиться по бытовым вопросам и уделить больше времени вопросам духовным. Об этом в ходе специальной предпасхальной пресс-конференции заявил священник РПЦ, кандидат богословия Стефан Домусчи.
«Многие церковные люди в дни Пасхи суетятся больше, чем требуется. Людям кажется, что к празднику надо всё убрать, покрасить яйца, сделать сырную пасху, испечь куличи, приготовить стол — да, это всё по-своему важно, но это несоизмеримо с тем, что происходит в храмах, и тем, что должно происходить в душе верующего», — цитирует священнослужителя РИА Новости.
Кандидат богословия также отметил, что важно правильно расставить акценты.
«Иначе получается, что мы радуемся мясу, молоку, яйцам, а не Воскресшему Христу. Важно суметь отделить радость от трапезы от радости о воскресшем Христе и посмотреть, что для тебя существенно», — пояснил священник.
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