«Получается, что мы радуемся мясу, молоку, яйцам, а не воскресшему Христу». В РПЦ предостерегли верующих от «пасхальной суеты»

Верующим перед Пасхой нужно меньше суетиться по бытовым вопросам и уделить больше времени вопросам духовным. Об этом в ходе специальной предпасхальной пресс-конференции заявил священник РПЦ, кандидат богословия Стефан Домусчи.



«Многие церковные люди в дни Пасхи суетятся больше, чем требуется. Людям кажется, что к празднику надо всё убрать, покрасить яйца, сделать сырную пасху, испечь куличи, приготовить стол — да, это всё по-своему важно, но это несоизмеримо с тем, что происходит в храмах, и тем, что должно происходить в душе верующего», — цитирует священнослужителя РИА Новости.

