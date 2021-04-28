За Благодатным огнём в Израиль прилетят 11 самолётов. В Петербург он прибудет 1 мая

Одиннадцать стран, включая Россию, планируют прислать в Израиль свои самолёты для получения Благодатного огня в Великую Субботу из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом 28 апреля сообщила директор департамента мировых религий в израильском МИД Шарон Регев.



«Несмотря на то что аэропорт (имени Бен Гуриона) до сих пор закрыт для иностранцев из-за ограничений по коронавирусу, этом году Израиль разрешит делегациям из 11 стран получить святой огонь в Иерусалиме и доставить его домой. Эти страны — Кипр, Болгария, Белоруссия, Молдавия, Украина, Россия, Румыния, Греция, Грузия, Польша и Казахстан», — цитирует представительницу израильского МИД РИА Новости.

