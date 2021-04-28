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За Благодатным огнём в Израиль прилетят 11 самолётов. В Петербург он прибудет 1 мая

Россия и ещё десять стран пришлют свои самолёты в Израиль за Благодатным огнём

Одиннадцать стран, включая Россию, планируют прислать в Израиль свои самолёты для получения Благодатного огня в Великую Субботу из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом 28 апреля сообщила директор департамента мировых религий в израильском МИД Шарон Регев.

«Несмотря на то что аэропорт (имени Бен Гуриона) до сих пор закрыт для иностранцев из-за ограничений по коронавирусу, этом году Израиль разрешит делегациям из 11 стран получить святой огонь в Иерусалиме и доставить его домой. Эти страны — Кипр, Болгария, Белоруссия, Молдавия, Украина, Россия, Румыния, Греция, Грузия, Польша и Казахстан», — цитирует представительницу израильского МИД РИА Новости.

По словам Шарон Регев, ведомство готовится к этому «уже много недель». Кроме того, отметила она, специальные эмиссары, как и в предыдущие годы, доставят Благодатный огонь в христианские общины Израиля, Палестины и Иордании.

Как стало известно «Фонтанке», в канун праздника Пасхи, 1 мая, Благодатный огонь будет доставлен в Петербург. Его в Северную столицу специальным рейсом авиакомпании «Россия» из Иерусалима транзитом через Москву передаст делегация Фонда Андрея Первозванного.

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Комментарии (4)

***_555
Пусть верующие скинуться СМСками и оплатят перелёт и телетрансляцию.
Павел Михайлов
Вот и прямая связь между развитием экономики и науки и религией. Наглядный очень пример.А раньше первые в космосе были.А теперь потакаем гундяевым. Прямое оскорбление атеистов.За наши деньги шабош.
artistdmisha
Я конечно все понимаю, чувства верующих и т.д. Но посылать борт в Израиль за псевдочудом это слишком. Не пора бы уже объяснить народу откуда этот огонь берётся. А если не могут, то пусть попросят ученых разоблачить этот фокус раз и навсегда.
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