За Благодатным огнём в Израиль прилетят 11 самолётов. В Петербург он прибудет 1 мая

Одиннадцать стран, включая Россию, планируют прислать в Израиль свои самолёты для получения Благодатного огня в Великую Субботу из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом 28 апреля сообщила директор департамента мировых религий в израильском МИД Шарон Регев.
«Несмотря на то что аэропорт (имени Бен Гуриона) до сих пор закрыт для иностранцев из-за ограничений по коронавирусу, этом году Израиль разрешит делегациям из 11 стран получить святой огонь в Иерусалиме и доставить его домой. Эти страны — Кипр, Болгария, Белоруссия, Молдавия, Украина, Россия, Румыния, Греция, Грузия, Польша и Казахстан», — цитирует представительницу израильского МИД РИА Новости.
По словам Шарон Регев, ведомство готовится к этому «уже много недель». Кроме того, отметила она, специальные эмиссары, как и в предыдущие годы, доставят Благодатный огонь в христианские общины Израиля, Палестины и Иордании.
Как стало известно «Фонтанке», в канун праздника Пасхи, 1 мая, Благодатный огонь будет доставлен в Петербург. Его в Северную столицу специальным рейсом авиакомпании «Россия» из Иерусалима транзитом через Москву передаст делегация Фонда Андрея Первозванного.