Сеть квестов iLocked пожаловалась в прокуратуру на СК. После травмы ребенка у одного из франчайзи работа всей сети парализована

Евгений Ощепков, директор одной из крупнейших сетей квестов iLocked, подал жалобу на действия Следственного комитета в Прокуратуру Центрального района Петербурга.
По словам бизнесмена, работа девяти связанных с его компанией юрлиц нарушена из-за действий СК в рамках уголовного дела, возбужденного после случая падения шестилетнего ребенка с лестницы в отношении одного из франчайзи сети ООО «Лабиринт», договор с которым iLocked уже расторгла.
Как 1 мая рассказал «Фонтанке» Евгений Ощепков, после того как в начале апреля СК возбудил уголовное дело в отношении «неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Лабиринт»», следователи опечатали и запретили доступ к 11 помещениям, где работали все франчайзи iLocked. По его мнению, правовых оснований для этого не было, на что он и указал в жалобе в прокуратуру.
Скандал вокруг травмированного шестилетнего мальчика, упавшего во время квеста по мотивам произведений Толкина, стал достоянием общественности в начале апреля, когда уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов рассказал о том, что обратился в СК для проверки этого происшествия. Тогда ребенок упал с лестницы на кафельный пол «с высоты человеческого роста». Первоначально в травмпункте был диагностирован ушиб, однако позже в стационаре на снимках рассмотрели компрессионный перелом позвоночника.
Больше всего мать ребенка и омбудсмена тогда возмутила реакция руководства ООО «Лабиринт», которое якобы не оказало своевременную помощь ребенку, а позже в ответ на возмущение его матери предложило изложить свои претензии в письменном виде.
После этого СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).