Сеть квестов iLocked пожаловалась в прокуратуру на СК. После травмы ребенка у одного из франчайзи работа всей сети парализована

Евгений Ощепков, директор одной из крупнейших сетей квестов iLocked, подал жалобу на действия Следственного комитета в Прокуратуру Центрального района Петербурга.



По словам бизнесмена, работа девяти связанных с его компанией юрлиц нарушена из-за действий СК в рамках уголовного дела, возбужденного после случая падения шестилетнего ребенка с лестницы в отношении одного из франчайзи сети ООО «Лабиринт», договор с которым iLocked уже расторгла.

Как 1 мая рассказал «Фонтанке» Евгений Ощепков, после того как в начале апреля СК возбудил уголовное дело в отношении «неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Лабиринт»», следователи опечатали и запретили доступ к 11 помещениям, где работали все франчайзи iLocked. По его мнению, правовых оснований для этого не было, на что он и указал в жалобе в прокуратуру.