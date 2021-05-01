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Сеть квестов iLocked пожаловалась в прокуратуру на СК. После травмы ребенка у одного из франчайзи работа всей сети парализована

Евгений Ощепков, директор одной из крупнейших сетей квестов iLocked, подал жалобу на действия Следственного комитета в Прокуратуру Центрального района Петербурга.

По словам бизнесмена, работа девяти связанных с его компанией юрлиц нарушена из-за действий СК в рамках уголовного дела, возбужденного после случая падения шестилетнего ребенка с лестницы в отношении одного из франчайзи сети ООО «Лабиринт», договор с которым iLocked уже расторгла.

Как 1 мая рассказал «Фонтанке» Евгений Ощепков, после того как в начале апреля СК возбудил уголовное дело в отношении «неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Лабиринт»», следователи опечатали и запретили доступ к 11 помещениям, где работали все франчайзи iLocked. По его мнению, правовых оснований для этого не было, на что он и указал в жалобе в прокуратуру.

Скандал вокруг травмированного шестилетнего мальчика, упавшего во время квеста по мотивам произведений Толкина, стал достоянием общественности в начале апреля, когда уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов рассказал о том, что обратился в СК для проверки этого происшествия. Тогда ребенок упал с лестницы на кафельный пол «с высоты человеческого роста». Первоначально в травмпункте был диагностирован ушиб, однако позже в стационаре на снимках рассмотрели компрессионный перелом позвоночника.

Больше всего мать ребенка и омбудсмена тогда возмутила реакция руководства ООО «Лабиринт», которое якобы не оказало своевременную помощь ребенку, а позже в ответ на возмущение его матери предложило изложить свои претензии в письменном виде.

После этого СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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Комментарии (5)

264958451
Бред какой-то, развелось всяких квестов, не пойми что. Сомнительные конторки, подвальные условия, люди травмы получают. Позакрывать всех нафиг их
265900732
iLocked (по крайней мере в Питере) - отличные квесты. Будет очень жаль если их закроют
261215271
Прокуратура им ведь все в письменном виде изложила, чем недоволен? Компрессионный перелом- это полгода лечения! Зачем нужны такие квесты, директор нет чтобы закрыть свои конторы еще жалуется. У него где мозги были, когда соглашался на 6-летних клиентов? Пусть закон о защите прав потребителей откроет- услуга должна быть безопасной. Чтобы он в своем договорчике не написал, снимает он с себя отвественность, предупреждает о последствиях и пр, это все ничтожна. Услуга должна быть безопасной- это требование закона.
Может жаловаться хоть в Спортлото.
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